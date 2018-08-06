TFF Süper Kupa final mücadelesinde Akhisarspor'a penaltı atışları sonucunda kaybeden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

'AKHİSAR HAK ETTİ'

"Kaybettiğimiz zaman rakibimizi tebrik etmek en doğal şeylerden biri. Bu sene herkesin centilmenliğe, dostluğa önem verdiği günlerde bize yakışan budur. Akhisar hak etti, kazandı. Tebrik ediyoruz. Hayırlı olsun, sezona kupayla başladılar. Oyuncularıma beklemelerini, kupayı aldıktan sonra alkışlamalarını rica ettim. Biz de hep beraber dizilip alkışladık.

'VAR FAYDALI OLACAKTIR AMA...'

Bazı pozisyonların VAR'a açık olduğunu düşünmüyorum. VAR faydalı olacaktır ama o kadar net pozisyonlarda ne VAR'a danışırsınız, ne de gider seyredersiniz.

'MAÇIMDA İYİ BİR OYUN VE KUPA İSTEDİM'

Artık lig başlıyor, çok çabuk aksiyon almamız lazım. Yarın sabahtan itibaren çalışmaya devam. 400. maçımda açıkçası iyi bir oyun ve bir kupa isterdim ama nasip değilmiş. Allah yolumuzu açık etsin

'LİGDE ATTIĞINIZ YERE ATARSANIZ KAÇAR'

5. penaltıcı Gomis'ti. Maicon da 6. penaltıcıydı. Gomis zaten önceden 5.'yi atmak istediğini söylemişti... Ligde attığınız yere atarsanız, aynı yere atarsanız kaçar. Bunlar futbolda oluyor"

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