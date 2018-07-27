Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in, Sakaryaspor ile oynanan hazırlık maçının ardından yaptığı açıklama, büyük kulüpler arasında ciddi bir transfer hazırlığı olduğu şeklinde yorumlanıyor. Artık Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un kendi arasında oyuncu alım satımı yapması gerektiğini dile getiren Terim’in aklında, milli takımda sürekli şans verdiği isimlerden Ozan Tufan’ın olduğu öğrenildi.

YENİ BİR MİLAT OLABİLİR

Fenerbahçe’de sıkıntılı günler geçiren 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu kiralamak isteyen Sarı-Kırmızılılar, önümüzdeki günlerde nabız yoklamayı düşünüyor. Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe transfere onay verirse, bu hamle Türk futbolu için yeni bir milat olabilir.

Terim’in sadece Fenerbahçe değil, Beşiktaş’tan da 1-2 isim almayı düşündüğü, kendi kullanmadığı oyuncuları da bu kulüplere önermek istediği ifade ediliyor.

HER YERDE OYNATTI

Ozan Tufan 2015 yazında 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Bursaspor’dan Fenerbahçe’ye transfer olmuştu. Fatih Terim de A Milli Takım’ı çalıştırırken, Ozan’dan hem orta sahada hem sağ bekte hem de stoper olarak faydalanmıştı. Genç oyuncudan benzer bir etkiyi Galatasaray’da da yakalamayı hedefleyen Terim’in bu talebinin nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.

TERİM NE DEMİŞTİ?

“Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor kendi içinde sirkülasyon yapabilirse zaten dışardan oyuncu almayız. Biz vermiyoruz, onlar vermiyor, oraya gitme diye mukavelesine madde koyuyoruz. Bizde başarılı olmayan oyuncular her takıma gidebilmeli. Bu durum ekonomik de değil, mantıklı da değil. ‘Bizde başarılı olmadı, orada oldu mu’ korkutuyor? Aşı tutmamıştır. Kendi içimizden halledemediğimiz sürece dışarı bakıyoruz. Bunu bir kırabilirsek... Bende diyelim ki 3 santrfor, 2 bek, 4 orta saha var. Verebilirim gitmek istiyorsa. Bunu kendi içimizde halledebilirsek çok iyi olacak.”