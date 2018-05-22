Fatih Terim’in şampiyonluğu getiren sözleşmesi!

Ligin ortasında devraldığı Galatasaray’ı 21. şampiyonluğa taşıyarak büyük bir başarıya imza atan Fatih Terim’in Türk futbol tarihinde benzerine pek rastlanmayan ve beraberinde büyük tartışmalara da neden olan tarihi sözleşmesi ortaya çıktı.

Sporx’te yer alan habere göre; daha önce görev aldığı Galatasaray’da yıllık 2.5 milyon Euro, Milli Takım’dan da 3.5 milyon Euro kazanan Fatih Terim’in TFF ile yollarının ayrılmasının ardından tekrar yuvasına dönmesi kadar 2017-18 sezonu için alacağı ücret Türkiye’de adeta olay olmuştu.

Dönemin başkanı Dursun Özbek, şampiyon teknik adam Fatih Terim’le 22 aralık da gerçekleştirdikleri imza töreninde yaptığı ”Hocamıza bu sezon için aylık 1905 TL vereceğiz” açıklaması gündeme adeta bomba gibi düşümüş ama yine de bazılarının kafasında ‘Acaba doğru mu?’ sorusu bırakmıştı.

Ancak TFF ile olan tazminat sürecinden dolayı çeşitli spekilasyonlara neden olan bu açıklamadan sonra, KAP’a yapılan açıklamada ilk yıl için teknik direktörü aylık 1905 TL, 2018-19 sezonu için ise 3 milyon euro ödeneceği duyurulmasıyla acaba sorusu ortadan kalkmıştı. Kısaca dört yıl önce yıllık 2.5 milyon euro aldığı Galatasaray’a ‘free ücretle’ dönen Fatih Terim, görev yaptığı 5 aylık dönemde cebine sadece 9525 TL koyarken şampiyonluk ipini göğüsleyen isim oldu.

Tartışmalar ve üzerindeki spekilasyonlar bir tarafa, kim ne derse desin 1905 TL’lik ücretle çok anlamlı hale getirilen bu tarihi sözleşme Galatasaray için iyi bir hatıra olacak.

YENİ SEZONDA AYLIK 300 BİN EURO ALACAK

Fatih Terim ile Dursun Özbek arasında 22.12.2017 günü imzalanan söyleşmeye göre, teknik adama (Fatih Terim’e) ocak 2018 – mayıs 2018’deki 5 aylık dönem için aylık 1905 tl, sonraki 2018 – 19 sezonu için de (ağustos 2018-mayıs 2019) 10 ay 300’er bin Euro olmak üzere toplam 3 milyon Euro ödenir yazıyor. Sözleşmenin özel hükümler bölümünde de teknik adama her şampiyonluk için 500 bin Euro prim ödeneceği yazılı.