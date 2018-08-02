Galatasaray'da Fatih Terim’in bir süredir ısrarla vurguladığı, büyüklerin kendi arasında transfer yapabilme özgürlüğü, akıllara tek bir soruyu getiriyor: Fatih hoca hangi ismi kast ediyor...

Tecrübeli teknik adam, Ozan Tufan’ın gündeminde olmadığını dile getirmişti.

Kulübe yakın kaynaklar, Terim’in Fenerbahçe’den Valbuena ve Alper Potuk, Beşiktaş’tan Tolgay Arslan ve Trabzonspor’dan Yusuf Yazıcı’yı çok beğendiğini, mümkün olması halinde bu oyunculardan birinin transferini çok istediğini belirtiyor.

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