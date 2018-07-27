Fatih Ürek, tansiyonu yükselen tartışmaya sert tepki gösterdi!

Sevgül Hanım'ın puanlamasında 5 puan verdiği tatlının, gelini Cansu'ya ait olması büyük bir tartışmanın ortaya çıkmasına sebep oldu.

Özellikle Nurten Hanım ve Özlem sert tepki gösterdi.

Cansu açıklamasında kaynanasının estetik görünen tabağa 5 vereceğini bildiğini söyledi.

Bu açıklamayı bir tüyo olarak algılayan yarışmacılar tartışmanın tansiyonunu giderek arttırdı.

Programdaki "Gelinimin tabağını bulayım, ona 5, diğerlerine 1 vereceğim!" söyleminin arkasına sığınan Sevgül Hanım, büyük eleştiriler almaya başladı.

Nurten Hanımın da aynı söylemi kullandığını hatırlatan Fatih Ürek ise, gerginliğin tırmanmasıyla "Sevgül Hanım buldum ve verdim diyor! Artık tartışması yok! Bitti!" diyerek sert bir şekilde tartışmayı sonlandırdı.

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