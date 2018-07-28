  • Haberler
  • Gündem
  • Fatih'te iş hanında yangın! Akdeniz Caddesi trafiğe kapatıldı

Fatih'te iş hanında yangın! Akdeniz Caddesi trafiğe kapatıldı

İstanbul Fatih’te bir iş hanında yangın çıktı. Hanı dumanlar kaplarken, Akdeniz Caddesi trafiğe kapatıldı

28 Temmuz 2018, Cumartesi 14:37 Son Güncelleme: 28 Temmuz 2018, Cumartesi 15:04
A A

 Fatih’te bir binanın alt katındaki iş yerinde yangın çıktı. 4 katlı binanın alt katındaki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkması üzerine, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

AKDENİZ CADDESİ TRAFİĞE KAPATILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başlarken, Akdeniz Caddesi tamamen trafik akışına kapatıldı.

Ayrıntılar geliyor...

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER