Fatih’te metruk binada yangın

Sepetçi Selim Sokak’ta bulunan üç katlı metruk binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ÇEVRE İLÇELERDEN DE İTFAİYE SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

BİNANIN BAZI BÖLÜMLERİ KONTROLLÜ OLARAK YIKILDI

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, ağır hasar gören binanın yıkılma tehlikesine karşı bina çevresinde önlem aldı.

Binanın bazı bölümleri itfaiye ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.



