Olaylar zinciri; Fatih Molla Gürani Mahallesi, Aksaray Mektebi ve çevre sokaklarda 30 Temmuz günü meydana geldi. İki grup arasında bir kafede çıkan kavga ertesi gün silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Aksaray Mektebi Sokak’ta çıkan ilk olayda 1’i silahla olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Olayla bağlantılı olarak ilerleyen saatlerde Kadri Bey Sokak ile Sadi Çeşmesi Sokak üzerinde silahlı kavga çıktı. Çıkan kavgada sırtından silahla vurulan Suriye uyruklu Mahmod Aljamil (23) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. Araştırılması yürütülen olayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

ŞÜPHELİLER BİR GÜN ÖNCE KAVGA ETTİ

İddiaya göre; olaydan bir gün önce gece saatlerinde, şüpheli Turgay Y. beraberindeki 2 erkek ve 3 kadınla birlikte Millet Caddesi’nde bulunan bir kafeye oturmaya gitti. Kafede müdür olarak görev yapan emekli polis memuru Mustafa Y. temizlik yaptıklarını ve hizmet veremeyeceklerini dile getirdi. Alkollü olduğu öğrenilen Turgay Y. kafenin müdürü Mustafa Y.’yi tehdit etmesi üzerine tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Taraflar polis merkezine götürülerek birbirlerinden şikayetçi oldu.

EMEKLİ POLİS MEMURUNUN AÇTIĞI ATEŞ SONUCU AYAĞINDAN VURULDU

Gece yaşanan kavganın devamı ertesi gün saat 17.00 sıralarında Aksaray Mektebi Sokak’ta meydana geldi. Olay yerindeki bir büfenin işletmecisi Erol P. ve kardeşi Şenol P. de kavgaya taraf oldu. Karşılıklı silahların ateş aldığı kavgada Erol P., emekli polis memuru Mustafa Y.’nin silahında çıkan kurşunla ayağından yaralandı. İki grup arasında çıkan kavgada yaralanan toplam 4 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

ŞÜPHELİ ŞAHISLAR VE POMPALI TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri, konu ile alakalı olarak olay yerinde inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda bir vatandaşın olayı evinin penceresinden cep telefonuyla kayda aldığı tespit edildi. Görüntüleri izleyen ekipler, Aksaray Mektebi Sokak üzerinde 7-8 kişilik 2 ayrı grubun aralarında kavga ettiği, bir anda duyulan silah sesleri sonucu meydanın boşaldığı görüldü. Meydanda şüpheli Turgay Y.’nin elinde tabanca şüpheli Ümit Ö.'in elinde pompalı tüfek olduğu belirlendi. Kimliği belirlenen şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı. Konu ile alakalı çevredeki işletmelerden temin edilen güvenlik kamera görüntüleri ile diğer şüphelilerin tespiti için çalışma başlatıldı.

EMEKLİ POLİS MEMURU ALİBEYKÖY'DE TESLİM OLDU

Olaydan 1 saat sonra polis ekiplerine telefonla ulaşan emekli polis memuru Mustafa Y. olayda kendisinin de silah kullandığını ve olay yerinden daha büyük olaylara sebebiyet vermemek için ayrıldığını ifade etti. Mustafa Y. polis ekiplerine yerini bildirerek Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kafe çalışanı Mahmod Aljamil hayatını kaybetti

Polis ekipleri, Mustafa Y.’nin sorgusuna Asayiş Büro Amirliği’nde devam ederken saat 21.00 sıralarında Kadri Efendi Sokak üzerinde silahlı kavga yaşandığı ihbarını aldı. Olay yerini kontrol altına alan ekipler, sokak üzerinde çok sayıda kovan buldu. Olayda yaralanan iki şahıs sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırdı. Sırtından silahla vurularak ağır yaralanan Mahmod Aljamil Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MERMİNİN KİMİN SİLAHINDAN ÇIKTIĞI ARAŞTIRILIYOR

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği güvenlik kamerası incelemesinde saat 21.00 sıralarında gerçekleşen olayda sokağa giren siyah renkli bir araç görüldü. Görüntünün devamında kafe çalışanlarının aracın peşinden hızla koştukları, koşan şahısların 3'ünde tabanca birinde pompalı tüfek olduğu belirlendi. Kafe çalışanı Mahmod Aljamil’in burada yaşanan çatışmada hayatını kaybettiği tespit edildi. Konuyla ilgili araştırmayı genişleten polis ekipleri, olayla ilgisi olduğu şüphelenen şahısları gözaltına aldı. Olayda hayatını kaybeden Mahmod Aljamil’in öldürüldüğü silahın kime ait olduğunu bulmak için çalışma başlatıldı.

ÇATIŞMA ANI KAMERADA

İki grup arasında yaşanan silahlı kavga güvenlik kameraları ve vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde şüphelilerin pompalı tüfek ve tabancalarla birbirlerine ateş açtığı anlar görülüyor. Yaralanan şüpheliler sendeleyerek koşarken birbirlerini silahlarla kovaladıkları görülüyor. Çatışmanın ardından kısa süre içerisinde olay yerine gelen polis ekipleri olayı kontrol altına alıyor.