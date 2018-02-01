Fatma Avlar terörist roketiyle can veren 5'inci sivil oldu (Fatma Avlar kimdir?)

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı'nda köşeye sıkışan terör örgütleri, sivil halka saldırmaya devam ediyor. Bölücü terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin dün 10.30 Afrin'den attığı iki roket Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin Gültepe Mahallesi'ne isabet etti. Ailesiyle birlikte evlerindeki odasında uyurken atılan kalleş roketle 17 yaşındaki Fatma Avlar şehit düştü. İki kişi de yaralandı.
BİR YIL ÖNCE DE OĞLUNU KAYBETTİ
Bir yıl önce 20 yaşındaki oğlu Abdullah Avlar'ı Reyhanlı'da trafik kazasında kaybeden baba Ahmet Avlar, kızının şehit düştüğü evlerinin önünde gözyaşlarını tutamadı.
Reyhanlı'ya iki roket atıldı, 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Reyhanlı'da roketlerin düştüğü iki mahalle Türk bayrakları ile donatıldı. Esnaf iş yerlerine, insanlar evlerine ay-yıldızlı bayraklar astı. Roket isabet eden ev ve park halindeki bir araçta hasar oluştu. Güvenlik güçleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Avlar'ın şehit düştüğü roketin isabet ettiği sokakta yaşayanlar, roketlerin mahallelerine çok yakın olan Cinderes bölgesinden atıldığını söylüyor. Cinderes de dün yoğun ateş altına alındı.
Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Fatma Avlar'ın cenazesi dün Reyhanlı Atike Hanım Camisi'nde düzenlenen törenin ardından asri mezarlıkta toprağa verildi. Aynı saldırıda yaralanan ağabeyi Bilge Avlar da kardeşini son yolculuğuna böyle uğurladı.
Baba Ahmet Avlar'ın göz yaşları yürek yaktı..
Mehmetçik, Fatma'yı şehit eden roketin geldiği Cinderes'i Fırtına obüsüyle ateş altına aldı. Bir obüs mermisine Fatma'nın adı yazıldı..
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AİLEYİ ARADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde roket saldırısında hayatını kaybeden Fatma Avlar
'ın babası Ahmet Avlar'ı aradı.
Son dakika: Reyhanlı'ya iki roket atıldı! Genç kız şehit düştü
Erdoğan, telefon görüşmesinde baba Avlar'a "Başımız sağolsun. Allah sabırlar versin inşallah, makamı cennet olsun. Rabbim cennetinde kavuştursun. Bu alçaklar bunun bedelini ağır ödüyorlar daha da ödemeye devam edecekler. Bunların hesabını sormadan bu şehitlerimizin ve gazilerimizin inşallah kanını yerde bırakmayacağız. Bugün itibariyle de 712 oldu. Bu sayı artacak inşallah. Sizlerden dualar bekleriz. Allah sizlerden de razı olsun. Allah'a emanet olunuz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bütün aileye selamlar. Ameliyata girecek yavrumuza da ayrıca şifalar diliyorum. Bize düşen ne varsa yapmaya hazırız" dedi. Baba Ahmet Avlar'da "Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
Fatma Avlar
Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisiydi.
Fatma'dan geriye arkadaşına gönderdiği, "Ben daha üniversite okuyacağım" mesajı kaldı..
Serap Belovacıklı