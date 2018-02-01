Fatma Avlar terörist roketiyle can veren 5'inci sivil oldu (Fatma Avlar kimdir?)



BİR YIL ÖNCE DE OĞLUNU KAYBETTİ

Reyhanlı'ya iki roket atıldı, 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AİLEYİ ARADI

Son dakika: Reyhanlı'ya iki roket atıldı! Genç kız şehit düştü

Serap Belovacıklı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı'nda köşeye sıkışan terör örgütleri, sivil halka saldırmaya devam ediyor. Bölücü terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin dün 10.30 Afrin'den attığı iki roket Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin Gültepe Mahallesi'ne isabet etti. Ailesiyle birlikte evlerindeki odasında uyurken atılan kalleş roketle 17 yaşındaki Fatma Avlar şehit düştü. İki kişi de yaralandı.Bir yıl önce 20 yaşındaki oğlu Abdullah Avlar'ı Reyhanlı'da trafik kazasında kaybeden baba Ahmet Avlar, kızının şehit düştüğü evlerinin önünde gözyaşlarını tutamadı.Reyhanlı'da roketlerin düştüğü iki mahalle Türk bayrakları ile donatıldı. Esnaf iş yerlerine, insanlar evlerine ay-yıldızlı bayraklar astı. Roket isabet eden ev ve park halindeki bir araçta hasar oluştu. Güvenlik güçleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Avlar'ın şehit düştüğü roketin isabet ettiği sokakta yaşayanlar, roketlerin mahallelerine çok yakın olan Cinderes bölgesinden atıldığını söylüyor. Cinderes de dün yoğun ateş altına alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde roket saldırısında hayatını kaybeden'ın babası Ahmet Avlar'ı aradı.Erdoğan, telefon görüşmesinde baba Avlar'a "Başımız sağolsun. Allah sabırlar versin inşallah, makamı cennet olsun. Rabbim cennetinde kavuştursun. Bu alçaklar bunun bedelini ağır ödüyorlar daha da ödemeye devam edecekler. Bunların hesabını sormadan bu şehitlerimizin ve gazilerimizin inşallah kanını yerde bırakmayacağız. Bugün itibariyle de 712 oldu. Bu sayı artacak inşallah. Sizlerden dualar bekleriz. Allah sizlerden de razı olsun. Allah'a emanet olunuz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bütün aileye selamlar. Ameliyata girecek yavrumuza da ayrıca şifalar diliyorum. Bize düşen ne varsa yapmaya hazırız" dedi. Baba Ahmet Avlar'da "Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisiydi.