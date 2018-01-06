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Fatma Karanfil kimdir? (Aşk-ı Memnu'nun Şaheste Hanımı'nın gençlik fotoğrafı herkesi şoke ediyor)

Şaheste Hanım'ın yani Fatma Karanfil'in Yeşilçam fotoğrafını gören herkes şoke oluyor. Peki Fatma Karanfil kimdir? İşte detaylar...

Fatma Karanfil kimdir? (Aşk-ı Memnu'nun Şaheste Hanımı'nın gençlik fotoğrafı herkesi şoke ediyor)
Bizim Şaheste Hanım olarak tanıdığımız Fatma Karanfil aslında Yeşilçam filmlerinde sık sık görülen fakat ismi bilimeyen oyuncular arasında. 

Yeşilçam&#39;da gördüğünüz bu tatlı kızı hatırladınız mı? Muhtemelen şimdiki halini de merak ediyorsunuzdur. Oysaki zaten gördünüz. Bu kız bir dönemin en çok izlenen ve en çok konuşulan dizisi Aşk-ı Memnu&#39;da oynadı. Evet doğru okuyorsunuz Aşk-ı Memnu&#39;da oynadı. Hem de bahçıvanın karısı Şaheste Hanım olarak...

Fatma Karanfil, 3 Şubat 1952 yılında Eşkişehir'de doğdu. 1968'de Ses Dergisi yarışmasında kazandığı üçüncülükle sinemaya başladı.1975'te Ali Kocatepe ile evlenip daha sonra ayrılan sanatçı; 1976 - 1980 yılları arasında seks filmleri furyası döneminde Londra'ya tekstil eğitimi almaya gitti.

1975&#39;te Ali Kocatepe ile evlenip daha sonra ayrılan sanatçı; 1976 - 1980 yılları<br />arasında seks filmleri furyası döneminde Londra&#39;ya tekstil eğitimi almaya gitti.

1984'te ikinci kez evlendi. Göğüs kanserine yakalanıp, atlattıktan sonra, 2001'de yeniden sahnelere döndü. Fatma Karanfil'i Keloğlan Aramızda filminden Keloğlan'ın Fatma'sı olarak da hatırlıyoruz.

Fatma Karanfil&#39;i Keloğlan Aramızda filminden Keloğlan&#39;ın Fatma&#39;sı olarak da hatırlıyoruz.

Fatma Karanfil bir dönemde Çocuklar Duymasın da Dominant Teyze'nin annesi olarak rol aldı.


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