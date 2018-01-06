Fatma Karanfil kimdir? (Aşk-ı Memnu'nun Şaheste Hanımı'nın gençlik fotoğrafı herkesi şoke ediyor)

Ünlülerin inanılmaz değişimi

Elif Bayram

Bizim Şaheste Hanım olarak tanıdığımız Fatma Karanfil aslında Yeşilçam filmlerinde sık sık görülen fakat ismi bilimeyen oyuncular arasında.Fatma Karanfil, 3 Şubat 1952 yılında Eşkişehir'de doğdu. 1968'de Ses Dergisi yarışmasında kazandığı üçüncülükle sinemaya başladı.1975'te Ali Kocatepe ile evlenip daha sonra ayrılan sanatçı; 1976 - 1980 yılları arasında seks filmleri furyası döneminde Londra'ya tekstil eğitimi almaya gitti.1984'te ikinci kez evlendi. Göğüs kanserine yakalanıp, atlattıktan sonra, 2001'de yeniden sahnelere döndü. Fatma Karanfil'i Keloğlan Aramızda filminden Keloğlan'ın Fatma'sı olarak da hatırlıyoruz.Fatma Karanfil bir dönemde Çocuklar Duymasın da Dominant Teyze'nin annesi olarak rol aldı.