Faturalı hat kontörlüyü üçe katladı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu verilerini inceleyen ’un analizine göre; 2012 yılının dördüncü çeyreğinde mobil operatörlerin ‘faturalı hat’ başına elde ettiği aylık gelir ortalama 36,07 TL iken, ‘kontörlü hat’ olarak da bilinen ‘ön ödemeli hat’ başına elde ettikleri aylık gelir ise 13,04 TL oldu.



2012 yılı başında ise bu rakamlar sırasıyla 34,27 ve 10,85 idi. Verilere göre, operatörler faturalı hat sahiplerinden, ön ödemeli hat sahiplerinden elde ettikleri gelirin 3 katı kadar gelir elde ediyor.



Ayrıca, 2012 yılı başından itibaren işletmecilerin abone başı aylık gelirlerinde yükseliş gözleniyor. 2012 sonu itibariyle ön ödemeli hatlardaki bu artışın yılbaşına göre yüzde 20, faturalı hatlardaki artışın ise yüzde 5 olduğu hesaplanıyor.



İNTERNET GELİRİ ARTIYOR



Mobil internet kullanımı ile birlikte işletmecilerin data gelirlerinin toplam gelir içerisindeki payı artarken konuşma gelirlerinin payı ise azalıyor.



2009 yılında işletmecilerin data gelirlerinin toplam içindeki payının yüzde 2 ve konuşma gelirlerinin payının ise yüzde 81 dolaylarında olduğunu belirten Enuygun.com Baş Analisti Betül Sungurlu, “2012 yılsonu itibariyle ise data gelirlerinin payı yüzde 14’e yükselmiş durumda. Bazı operatörlerde bu oran yüzde 18’lere ulaşıyor. Konuşma gelirlerinin toplam içindeki payı ise yüzde 70’in altına geriledi. GSM tarifelerinin karşılaştırırken artık abonelerin sadece konuşma ve SMS ücretlendirilmelerini değil internet fiyatlamalarını da dikkate alması gerekiyor” dedi.



