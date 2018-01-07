Faturaya yeni sistem geliyor

ENERJİ TASARRUFU

BİNA İÇİN VERİ TABANI

GÜNEŞTE MENSUPLAŞMA

DETAYLAR EKLENECEK



6 AYRI KOMİSYON KURULACAK

Adem Özdoğan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ‘Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’ hazırladı. 2023’e kadar olan dönemde enerji verimliliğine ilişkin 55 faaliyet belirlendi. Plandaki 55 eylemin etki ve uygulama süreleri, 1 yıldan 40 yıla kadar değişiyor. Bu önlemlerle Türkiye’nin her geçen gün artan enerji talebinin, 5 yıl içinde yüzde 14 azaltılması hedefleniyor.Türkiye’de15 yılda 30.2 milyar dolarlık enerji tasarrufu sağlanması öngörülüyor. Bu enerji verimliliğiyle, 2.5 milyar dolarlık bir doğalgaz santralinin kurulmasına da gerek kalmayacak. Plana göre tarım, sanayi, ulaşım, binada enerji verimliliği ve çatıda güneş santrali gibi alanda yatırım yapılacak. 10.9 milyar dolarlık yatırım ile 23.9 milyon tona eşdeğer petrol tasarrufu sağlanacak.Binaların enerji tüketim verileri toplanarak bir ulusal veri tabanı oluşturulacak. Binaların enerji verimliliğinin artırılması için halkı bilinçlendirecek kılavuz doküman hazırlanacak. Yeni binaların ‘C’ olan düşük enerji performans sınıfının, ‘B’ veya ‘A’ya yükseltilebilmesi için yapılacak yatırımlar özendirilerek, bina sahiplerine doğrudan veya dolaylı destek sağlanacak.Binalarda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik engeller azaltılacak. İdari süreçler daha kolay ve hızlı hale getirilecek. Bu kapsamda, güneş paneli kullanılan binaların şebeke işletmecileriyle mahsuplaşması kolaylaştırılacak. Üretilen elektriğin ve ısı enerjisinin öztüketimden fazlasının satışına yönelik gerekli düzenlemeler de yapılacak.Elektrik ve doğalgaz faturalarına yeni detaylar eklenecek. Tüketicinin enerji verimliliği bilgisi artırılacak. Enerji tüketen ekipmanların tasarruf yöntemleriyle ilgili bilgi içeren bir uygulama geliştirilecek ve enerji tedarik şirketleri ile birlikte hayata geçirilecek. Böylece faturada tüketimle ilgili temel istatistik olacak. Kullanım alışkanlığı takip edilerek, uyarılacak.Eylem planında yer alan kategoriler bazında 6 ayrı izleme ve denetleme komisyonu kurulacak. Bu komisyonlarda, ilgili kurum ve kuruluşlardan uzman düzeyinde en az bir kişi yer alacak. Söz konusu komisyonlar bu yıl Mayıs ayından başlamak üzere 6’şar aylık aralıklarla eylemlerin gerçekleşme durumu ve ek önlemlere ilişkin raporu hazırlayacak.