Faydee ve Kate Linn 5. Altın Palmiye Ödülleri için İstanbul’a geliyor

Elif Bayram

Sinema, müzik ve televizyon dünyasını buluşturacak Zer 5. Altın Palmiye Ödül Töreni’nde dünyaca ünlü şarkıcılar Faydee ve Kate Linn sahne alacak. Özge Ulusoy’un sunacağı gecede, 28 kategoride halk oylamasıyla birinci gelenler ödüllerine kavuşacak. Gecede, jürinin belirlediği özel ödüller de dağıtılacak.Yılın Erkek Pop Sanatçısı: Soner SarıkabadayıYılın Erkek Fantezi-Arabesk Sanatçısı: AlişanYılın Şarkısı: Manuş Baba (Eteği Belinde)Yılın Rock Sanatçısı: Emre AydınYılın Erkek Sinema Oyuncusu: Barış Arduç (Mutluluk Zamanı)Yılın Sinema Yönetmeni: Özcan Deniz (Öteki Taraf)Yılın Dram Dizisi: Aşk ve Mavi (ATV)Yılın Erkek Dizi Oyuncusu: Tolga Sarıtaş (Söz)Yılın Dizi Yönetmeni: Yağız Alp Akaydın (Söz)Yılın Müzik Kanalı: Kral Pop TVYılın Kadın Haber Sunucusu: Nazlı Çelik (Star TV)Yılın Televizyoncusu: Veyis Ateş (Habertürk TV)Yılın Gazetesi: PostaYılın Radyocusu: Afrikalı Ali – Kral FM