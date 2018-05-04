Faydee ve Kate Linn 5. Altın Palmiye Ödülleri için İstanbul’a geliyor

Sinema, müzik ve televizyon dünyasını buluşturacak Zer 5. Altın Palmiye Ödül Töreni’nde dünyaca ünlü şarkıcılar Faydee ve Kate Linn sahne alacak. Özge Ulusoy’un sunacağı gecede, 28 kategoride halk oylamasıyla birinci gelenler ödüllerine kavuşacak. Gecede, jürinin belirlediği özel ödüller de dağıtılacak.
Halk oylamasıyla Zer 5. Altın Palmiye Ödülleri’ni kazananlar:
Yılın Erkek Pop Sanatçısı: Soner Sarıkabadayı
Yılın Kadın Pop Sanatçısı: Hande Yener
Yılın Erkek Fantezi-Arabesk Sanatçısı: Alişan
Yılın Kadın Fantezi - Arabesk Sanatçısı: Ebru Yaşar
Yılın Şarkısı: Manuş Baba (Eteği Belinde)
Yılın Düeti: Serkan Kaya / İntizar (Asla Bitmiyor)
Yılın Rock Sanatçısı: Emre Aydın
Yılın Sinema Filmi: Ayla
Yılın Erkek Sinema Oyuncusu: Barış Arduç (Mutluluk Zamanı)
Yılın Kadın Sinema Oyuncusu: Elçin Sangu (Mutluluk Zamanı)
Yılın Sinema Yönetmeni: Özcan Deniz (Öteki Taraf)
Yılın Aksiyon Dizisi: Söz (Star TV)
Yılın Dram Dizisi: Aşk ve Mavi (ATV)
Yılın Komedi Dizisi: Yeni Gelin (Show TV)
Yılın Erkek Dizi Oyuncusu: Tolga Sarıtaş (Söz)
Yılın Kadın Dizi Oyuncusu: Burcu Kıratlı (Aşk ve Mavi)
Yılın Dizi Yönetmeni: Yağız Alp Akaydın (Söz)
Yılın Kanalı: Star TV
Yılın Müzik Kanalı: Kral Pop TV
Yılın Haber Kanalı: CNN Türk
Yılın Kadın Haber Sunucusu: Nazlı Çelik (Star TV)
Yılın Erkek Haber Sunucusu: Cem Öğretir (ATV)
Yılın Televizyoncusu: Veyis Ateş (Habertürk TV)
Yılın Komedi Sanatçısı: Ahmet Kural - Murat Cemcir
Yılın Gazetesi: Posta
Yılın Radyosu: Kral Pop
Yılın Radyocusu: Afrikalı Ali – Kral FM
Yılın Sosyal Medya Fenomeni: Enes Batur
Elif Bayram