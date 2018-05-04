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Faydee ve Kate Linn 5. Altın Palmiye Ödülleri için İstanbul’a geliyor

Dünya listelerinde üst sıralarda yer alan şarkılarıyla müzikseverlerin büyük beğenisini kazanan dünyaca ünlü sanatçılar Faydee ve Kate Linn, Zer 5. Türkiye Altın Palmiye Ödül Töreni için İstanbul’a geliyor

04 Mayıs 2018, Cuma 10:57
Faydee ve Kate Linn 5. Altın Palmiye Ödülleri için İstanbul’a geliyor
Sinema, müzik ve televizyon dünyasını buluşturacak Zer 5. Altın Palmiye Ödül Töreni’nde dünyaca ünlü şarkıcılar Faydee ve Kate Linn sahne alacak. Özge Ulusoy’un sunacağı gecede, 28 kategoride halk oylamasıyla birinci gelenler ödüllerine kavuşacak. Gecede, jürinin belirlediği özel ödüller de dağıtılacak.

Halk oylamasıyla Zer 5. Altın Palmiye Ödülleri’ni kazananlar:

Yılın Erkek Pop Sanatçısı: Soner Sarıkabadayı

Yılın Kadın Pop Sanatçısı: Hande Yener

Yılın Erkek Fantezi-Arabesk Sanatçısı: Alişan

Yılın Kadın Fantezi - Arabesk Sanatçısı: Ebru Yaşar

Yılın Şarkısı: Manuş Baba (Eteği Belinde)

Yılın Düeti: Serkan Kaya / İntizar (Asla Bitmiyor)

Yılın Rock Sanatçısı: Emre Aydın

Yılın Sinema Filmi: Ayla

Yılın Erkek Sinema Oyuncusu: Barış Arduç (Mutluluk Zamanı)

Yılın Kadın Sinema Oyuncusu: Elçin Sangu (Mutluluk Zamanı)

Yılın Sinema Yönetmeni: Özcan Deniz (Öteki Taraf)

Yılın Aksiyon Dizisi: Söz (Star TV)

Yılın Dram Dizisi: Aşk ve Mavi (ATV)

Yılın Komedi Dizisi: Yeni Gelin (Show TV)

Yılın Erkek Dizi Oyuncusu: Tolga Sarıtaş (Söz)

Yılın Kadın Dizi Oyuncusu: Burcu Kıratlı (Aşk ve Mavi)

Yılın Dizi Yönetmeni: Yağız Alp Akaydın (Söz)

Yılın Kanalı: Star TV

Yılın Müzik Kanalı: Kral Pop TV

Yılın Haber Kanalı: CNN Türk

Yılın Kadın Haber Sunucusu: Nazlı Çelik (Star TV)

Yılın Erkek Haber Sunucusu: Cem Öğretir (ATV)

Yılın Televizyoncusu: Veyis Ateş (Habertürk TV)

Yılın Komedi Sanatçısı: Ahmet Kural - Murat Cemcir

Yılın Gazetesi: Posta

Yılın Radyosu: Kral Pop

Yılın Radyocusu: Afrikalı Ali – Kral FM

Yılın Sosyal Medya Fenomeni: Enes Batur


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