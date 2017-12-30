Fazıl Say: Kendi bahçeni yaratacaksan çalışmak zorundasın

Işıl Cinmen

isil.cinmen@posta.com.tr

Fotoğraflar: Emre Yunusoğlu

"SİVRİ UÇLARIM TÖRPÜLENDİ ÇÜNKÜ OLGUNLAŞTIM"

Gizem Yetil

47 yılda şunu öğrendim: Yetenek, zeka, emek ve üretkenliği kaynaştırmak gerek. Bu dört bileşen olmadan hiçbir şey olmuyor.Mücadeleli hayat zorunlu oluyor. Ama… Kendi bahçeni yaratacaksan çalışmak zorundasın.Olması lazım, çünkü piyano müziğinde en büyük devrimi o yaptı. Boynumuzun borcudur. Bu 32 sonat,12 saatlik müzik manyaklığı da her önüne gelenin harcı değildir. Yoğun bir çalışma başladı.Ondan 200 sene sonra, onun aklına bile gelemeyecek bir ülkede doğmuş biriyim. Taptığım eserlerini kısmen kaydettim. Ama daha iyisini yapmam gerektiği kanaatindeyim.Yolum zorlu, evet... Hesaplaşmam bu! Ben bu işe baş koydum, iyi olacak. Beethoven’ın 250’inci yılını böyle kutlayacağız.Haklısınız, Beethoven’ı tanımayı çok isterdim. 1800’lü yıllara gitmek, o nasıl bir insandı, nasıl çalışırdı anlamak isterdim… Öyle bir zaman makinesi olsa Türkiye’de 90 yıl öncesine giderdim. Tanışmak isteyeceğim iki isim var: Atatürk ve Nazım Hikmet.İnsanların "Keşke şöyle yapsaydım, şu hataları yapmasaydım, daha çalışkan olsaydım" gibi düşünceleri olur ya hep, herhalde bende onları daha iyi etmeye gayret ederdim. Ama bir yandan da hatalarımız olmadan nasıl bir şeyler öğrenebiliriz ki? Hatalar bizi eğitir. Hayatı öğretir. Sonuçta… Herhalde “Böyle kalsın” der, 18 yaşındaki Fazıl'ı rahat bırakırdım.Ece ile 20 yıldır dostuz, iki yıldır da birlikteyiz. Viyana Müzik Yüksek Okulu mezunu. Çok iyi bir müzisyen ve böyle bir albümü fevkalade güzel renklerde çaldı… ‘Güz Şarkıları’ ilişkimizin ortak ürünü oldu. Ben besteledim, piyano partisini o çaldı. Bu arada şarkıları seslendiren Güvenç Dağüstün’ü ve diğer 15 müthiş müzisyeni de unutmayalım.Kızım Kumru çok iyi bir sporcu olma yolunda. Binici. Yaklaşık 10 yıldır at biniyor. Avrupa şampiyonalarına katılıyor. Tutku ile sevdiği işi yapıyor. Onu hayranlıkla izliyorum.Ciddi bir depresyona girmedim. Herkes gibi benim de zaman zaman bunalımlı dönemlerim oldu.Yaratıcı insanlarız, olması normaldir. Hayatta dertlerimiz oluyor elbette.Olgunlaştım sanırım.