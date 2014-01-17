Fazıl Say soruşturmasında takipsizlik

Ali Emre Bukağılı, Fazıl Say hakkında, mahkemedeki yargılaması sırasında kullandığı sözler ve gazetelere yansıyan beyanlarında, "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs etmek", "kamu organlarını aşağılamak" ve "yargı görevini yapanları etkilemek" suçlarını işlediği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Arslan, "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs etmek" ve "yargı görevini yapanları etkilemek" suçlarından takipsizlik kararı verdi.

'FAZIL SAY'IN BEYANLARI SAVUNMA KAPSAMINDADIR'



Takipsizlik kararında "yargı görevini yapanları etkileme" suçunun ancak emir vererek nüfuz icra etmek ve baskı yapmakla oluşabileceğini, bunun için de kişinin elverişli imkanlara sahip olması gerektiğini belirten Arslan "Hakkında dava yürüyen ve bu davada mahkum olan bir kişinin böyle bir güce sahip olamayacağının mahkumiyetinden anlaşılabileceğini" ifade etti.

Say'a yöneltilen "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçunun ise özel kasıtla işlenebilecek bir suç olduğunun altını çizen Arslan "Yargılamadaki sözlerinden ötürü kişiye ayrıca ceza verilemez. Çünkü beyanlar, savunma kapsamındadır" ifadesini kullandı.

Savcı Arslan, Fazıl Say'ın "yargı görevini yapanları etkileme" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından yargılanması talebini reddederek, dosyaya ilişkin takipsizlik kararı verdi.

Soruşturmayı 3 Ocak 2014'de tamamlayan Savcı Arslan, Say'ın "kamu organlarını aşagılamak" suçunu işlediği iddiasıyla yargılanması talebini ise, suçun Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) değişikliğe uğrayan 301. maddesi kapsamında olması nedeniyle izin alınabilmesi adına Adalet Bakanlığı'na gönderdi.

10 AY HAPİS CEZASI ALMIŞTI



"Halkın bir kesiminin beni suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılan Say, avukatı aracılığı nöbetçi mahkemeye başvurarak hükmün açıklanmasının ertelenmesi kararının iptal edilmesini istemişti. 19. Sulh Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada Fazıl Say 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cem TURSUN / İSTANBUL-DHA