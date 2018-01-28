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Fazilet Hanım ve Kızları 33. bölüm fragmanı yayınlandı

Fazilet Hanım ve Kızları 33. yeni bölüm fragmanı şimdiden merak ediliyor. 3 Şubat tarihinde ekrana gelecek olan Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölümünde neler olacak? Yayınlanan son bölümde Hazan ve Sinan arasında yaşanan gelişmeler damga vurdu. Fazilet Hanım ve Kızları 33. yeni bölüm fragmanı haberimizde

28 Ocak 2018, Pazar 16:05
Fazilet Hanım ve Kızları 33. bölüm fragmanı yayınlandı
Star TV'de cumartesi günleri ekrana gelen Fazilet Hanım ve Kızları ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Son bölümde Sinan'ın annesini öğrenmesi ve babalarının onları kandırması damga vurmuştu. Peki Fazilet Hanım ve Kızları 33. yeni bölümde neler olacak?

Fazilet Hanım ve Kızları'nda konak yeniden karışıyor. Yasemin'in çocuğunun gelmesiyle birlikte iyice işlerin karıştığı konakta Kerime'nin çocuğunun kim olduğu hem Yağız hem de Sinan tarafından öğreniliyor. DNA sonuçlarını alan Sinan, abisi için kendisini tehlikeye atıyor. Fakat bu sırada Yağız babasının oyununa geliyor.

Bilinmeyen sırların olduğu Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki Fazilet Hanım ve Kızları 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İŞTE FAZİLET HANIM VE KIZLARI 33. YENİ BÖLÜM FRAGMANI:



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