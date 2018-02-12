Fazilet Hanım ve Kızları 35. bölüm fragmanı yayınlandı!

İŞTE FAZİLET HANIM VE KIZLARI 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI:

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 35. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Çiğdem Saltık

ekranlarında her hafta nefes kesen gelişmelerin yaşandığı34. bölümüyle 10 Şubat Cumartesi akşamı izleyicisini ağırladı.merak edilerek internet üzerinden sorgulamalar tüm hızıyla sürdürülmeye başlandı.İzleyicisinin bu hafta soluk soluğa izlediğison bölümün hemen sonrasında heyecanla beklenen Fazilet Hanım ve Kızları 35. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin son bölümüne, Hazım ve Sinan ikilisi arasında çetin geçen yüzleşme damgasını vurdu. Hazım hiç beklemediği bir anda böyle bir olayla karşılaştığı için ne yapacağını bilememesi ve oğlunun çılgınlığa sürüklenmesi sonucunda büyük bir çaresizliğe düşmesi sahne oldu. Öte yandan Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin son bölümünde, Yağız'ın seçimi sonrasında Hazan'ın dünyası başına yıkıldı. Hazan cephesinde bundan sonra hangi sürprizlerle karşılaşılacağı yayınlanacak yeni bölümde belli olacak.Güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikayesiyle izleyicisiyle buluşanüyle 17 Şubat Cumartesi akşamı saat 20:00'da Star TV ekranlarında yayınlanacak.