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Fazilet Hanım ve Kızları 35. bölüm fragmanı yayınlandı!

Fazilet Hanım ve Kızları şoke eden gelişmelerin yaşandığı 34. bölümüyle Star TV ekranlarında izleyicisinin karşısına geçti. Fazilet Hanım ve Kızları son bölümde Yağız, seçimiyle Hazan'ı yerle bir etti. Fazilet Hanım ve Kızları 34. son bölümün hemen ardından izleyicilerin tüm dikkatlerini üzerinde toplayan Fazilet Hanım ve Kızları 35. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı!

12 Şubat 2018, Pazartesi 10:43
Fazilet Hanım ve Kızları 35. bölüm fragmanı yayınlandı!
Star TV ekranlarında her hafta nefes kesen gelişmelerin yaşandığı Fazilet Hanım ve Kızları dizisi 34. bölümüyle 10 Şubat Cumartesi akşamı izleyicisini ağırladı.

Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin 35. yeni bölüm fragmanı merak edilerek internet üzerinden sorgulamalar tüm hızıyla sürdürülmeye başlandı.

İzleyicisinin bu hafta soluk soluğa izlediği Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde son bölümün hemen sonrasında heyecanla beklenen Fazilet Hanım ve Kızları 35. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin son bölümüne, Hazım ve Sinan ikilisi arasında çetin geçen yüzleşme damgasını vurdu. Hazım hiç beklemediği bir anda böyle bir olayla karşılaştığı için ne yapacağını bilememesi ve oğlunun çılgınlığa sürüklenmesi sonucunda büyük bir çaresizliğe düşmesi sahne oldu. Öte yandan Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin son bölümünde, Yağız'ın seçimi sonrasında Hazan'ın dünyası başına yıkıldı. Hazan cephesinde bundan sonra hangi sürprizlerle karşılaşılacağı yayınlanacak yeni bölümde belli olacak.

İŞTE FAZİLET HANIM VE KIZLARI 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI:



FAZİLET HANIM VE KIZLARI 35. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikayesiyle izleyicisiyle buluşan Fazilet Hanım ve Kızları 35. yeni bölümüyle 17 Şubat Cumartesi akşamı saat 20:00'da Star TV ekranlarında yayınlanacak.


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