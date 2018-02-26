Fazilet Hanım ve Kızları 37. yeni bölüm fragmanı geldi!

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FAZİLET HANIM VE KIZLARI 37. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Star TV Fazilet Hanım ve Kızları 36. yeni bölüm fragmanı! Son bölüm izleme linki

Star TV Fazilet Hanım ve Kızları 35. bölümde neler oldu? 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Fazilet Hanım ve Kızları 35. bölüm fragmanı yayınlandı!

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Haber Merkezi

37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni fragmanda kaçırılan’a sorulan Çaresizlik nedir biliyor musun? sorusu izleyenlere büyük bir heyecan yaşatıyor. Yeni fragmanda kaçırılan Hazan kaçmak üzereyken vuruluyor! Hazan öldü mü? İşte tüm bu soruların yanıtı ve çok daha fazlası Fazilet Hanım ve Kızları’nın yeni bölümünde., Hazan'ı tuzağına çekmeyi başarıyor…Şahit olduklarıyla çılgına dönen Fazilet,'ın ipini çekmek için soluğu Hazan'ın yanında alırken,arasında yükselen Farah gerilimii başka bir korkunun pençesine atar. Annesinin yüzüne vurduklarıyla neye uğradığını şaşıran Hazan'ın yapmak zorunda kaldığı seçim dengeleri bir kez daha değiştirir. Hazım'ın kararlılığı ve'in yenilgiyi hazmedememesiyle yalıda olaylar çığırından çıkarken,'nin elde ettiği kozu sahaya sürmesi Fazilet'i altüst eder.'a olan duygularından daha fazla kaçamayan Hazan, kendi kalbiyle kıran kırana bir savaşa tutuşurken Yağız ve Hazan arasındaki tansiyon da yükselmeye başlar.duygularının ağırlığıyla tamamen kendi dünyasına kapanmışken Kerime'nin kendisi için büyük bir tehdit oluşturduğundan habersizdir.ve Fazilet, Kerime'ye karşı güçlerini birleştirir ancak Hazım'ın'dan Kerime ile ilgili destek istemesi büyük sırrı bir anda hiç olmadık birinin kucağına düşürür. Hazan'ı zayıf noktasından yakalayan Kerime, onu korkunç tuzağın içine çekmeyi başarırkenHazan'ı düştüğü tehlikeden kurtara bilecek midir?Kaçırılan Hazan bir fırsatını bulup kaçsa da kaçarken vuruluyor! Hazan yaşayacak mı? Fazilet hanım’ın Sİnan’la ilgili planı ne? Fazilet, Hazan’ı sağ olarak bulabilecek mi? İşte tüm bu soruların yanıtını yayınlanacak 37. yeni bölümde bulabilirsiniz.