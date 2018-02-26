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Fazilet Hanım ve Kızları 37. yeni bölüm fragmanı geldi!

Star Tv'nin başarılı yapımlarından Fazilet Hanım ve Kızları 37. yeni bölüm fragmanı geldi! Fazilet, Sinan'ın işini bitirebilecek mi? Hazan'a desteği sürecek mi? Fragmanda tabuta giren Hazan öldü mü? İşte yeni bölümle ilgili merak edilenler ve 'Son bölümde neler olmuştu?' sorusunun yanıtı...

26 Şubat 2018, Pazartesi 10:47
Fazilet Hanım ve Kızları 37. yeni bölüm fragmanı geldi!
Fazilet Hanım ve Kızları 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni fragmanda kaçırılan Hazan’a sorulan Çaresizlik nedir biliyor musun? sorusu izleyenlere büyük bir heyecan yaşatıyor. Yeni fragmanda kaçırılan Hazan kaçmak üzereyken vuruluyor! Hazan öldü mü? İşte tüm bu soruların yanıtı ve çok daha fazlası Fazilet Hanım ve Kızları’nın yeni bölümünde.


 

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?


Kerime, Hazan'ı tuzağına çekmeyi başarıyor…

Şahit olduklarıyla çılgına dönen Fazilet, Sinan'ın ipini çekmek için soluğu Hazan'ın yanında alırken, Hazan ve Yağız arasında yükselen Farah gerilimi Fazilet'i başka bir korkunun pençesine atar. Annesinin yüzüne vurduklarıyla neye uğradığını şaşıran Hazan'ın yapmak zorunda kaldığı seçim dengeleri bir kez daha değiştirir. Hazım'ın kararlılığı ve Yasemin'in yenilgiyi hazmedememesiyle yalıda olaylar çığırından çıkarken, Kerime'nin elde ettiği kozu sahaya sürmesi Fazilet'i altüst eder.

Yağız'a olan duygularından daha fazla kaçamayan Hazan, kendi kalbiyle kıran kırana bir savaşa tutuşurken Yağız ve Hazan arasındaki tansiyon da yükselmeye başlar. Hazan duygularının ağırlığıyla tamamen kendi dünyasına kapanmışken Kerime'nin kendisi için büyük bir tehdit oluşturduğundan habersizdir.



Hazım ve Fazilet, Kerime'ye karşı güçlerini birleştirir ancak Hazım'ın Sinan'dan Kerime ile ilgili destek istemesi büyük sırrı bir anda hiç olmadık birinin kucağına düşürür. Hazan'ı zayıf noktasından yakalayan Kerime, onu korkunç tuzağın içine çekmeyi başarırken Yağız Hazan'ı düştüğü tehlikeden kurtara bilecek midir?
 

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?


Kaçırılan Hazan bir fırsatını bulup kaçsa da kaçarken vuruluyor! Hazan yaşayacak mı? Fazilet hanım’ın Sİnan’la ilgili planı ne? Fazilet, Hazan’ı sağ olarak bulabilecek mi? İşte tüm bu soruların yanıtını yayınlanacak 37. yeni bölümde bulabilirsiniz.
 

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 37. YENİ BÖLÜM FRAGMANI




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