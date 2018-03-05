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Fazilet Hanım ve Kızları 38. bölüm fragmanı (Son bölüm izle)

Fazilet Hanım ve Kızları 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu çığ gibi büyümeye devam ediyor. Fazilet Hanım'ın son bölümünde Hazan ve Yağız aşkına Kerime gölge düşürüyor. Kerime Hazan'ı diri diri toprağa gömüyor. Yardıma gelen Yağız'ı da toprağın içine atan Kerime'nin adeta gözleri dönüyor. Fazilet Hanım ise kızını her yerde arıyor. Heyecanın tavan yaptığı yeni bölüm geldi. Tüm gözler Fazilet Hanım ve Kızları'nın yeni bölümünde. İşte Fazilet Hanım'ın 38. bölüm fragmanından gelişmeler.
 

Fazilet Hanım ve Kızları 38. bölüm fragmanı (Son bölüm izle)
Star TV'de yayınlanan Fazilet Hanım ve Kızları 38. bölüm fragmanı ve yeni bölüm sorusu şu an en çok aratılan ve merak edilen konulardan biri oldu. Fazilet Hanım'ın kızı Hazan'ın başına gelenler izleyenleri adeta şaşkına çevirdi. 38. bölüm fragmanında Hazan yaşadığı kabusun Kerime yüzünden olduğunu öğrenince iş işten geçmişti. Yağız ile birlikte olmasını istemeyen Kerime, Hazan'a dünyayı dar ediyor. Hazan'ı diri diri gömen Kerime ortadan kayboluyor. Diğer bir taraftan Fazilet Hanım, kızını bulmak için çırpınıyor. Son bölümde ise Hazan ile Yağız birbirlerine bir itirafta bulunuyor. Tüm merak edilen soruların cevapları Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölümde olacak.
 

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 38. BÖLÜM FRAGMANI


Yeni bölümü merakla beklenen Fazilet Hanım ve Kızları 38. bölüm fragmanı Star TV adresinden ve posta.com.tr'de yayınlandı. 



FAZİLET HANIM VE KIZLARI TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN


 

FAZİLET HANIM VE KIZLARI SON BÖLÜMDE NE OLDU


Yağız, Hazan’ın birden ortadan kaybolmasıyla neye uğradığını şaşırmış halde ne olduğunu anlamaya çalışırken, Hazan dehşetin ortasındadır. Geçen her dakika Yağız’ın endişelerini arttırırken, Sinan Hazan’ın kafasını dinlemeye gittiğinden emindir.

Yağız, zaman geçtikçe soğukkanlılığını kaybederken, Hazan yaşadığı kabusun arkasında Kerime’nin olduğu gerçeğiyle yüzleşir. Yaptıkları son konuşma yüzünden ablasının tatile çıktığını sanan Ece, Fazilet’i yatıştırmaya çalışırken, Sinan Fazilet’in hedefindedir. Yağız, Fazilet’i panikletmemek için kendi imkanlarıyla Hazan’ın nerede olduğunu öğrenmeye çalışırken, yakaladığı ipuçları Yağız’ı tamamen kontrolden çıkarır.

Diğer yanda, Gökhan, Ömrüm’le ilgili şüphelerinin peşindeyken kaybedecek hiçbir şeyi kalmayan Yasemin, Selin’den de beklediği desteği bulamaz ve hayatının en ağır yenilgisini yaşar. Yakaladığı ipucunun peşine düşen Yağız, Hazan’ı bulmak için çırpınırken Kerime’nin hedefindedir. Yağız’ın büyük bir tuzağa çekildiğini fark eden Hazan, onu koruyabilmek için canı pahasına mücadele ederken, Yağız Hazan’ı kurtarmak için hayatını ortaya koymuştur bile.


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