Fazilet Hanım ve Kızları 47. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölümde Ece'nin ortalıktan kaybolması Hazan'ı endişelendirirken Fazilet'i ise çılgına döndürüyor. Fazilet soluğu anında Hazım'ın yanında alıyor. Öte yandan Sinan, abisi ve Hazan'a kin kusarken Hazan'ın Yağız'a izlettirdiği CD, Hazım'ın başına çorap örüyor.

Fazilet Hanım ve Kızları 47. bölümüyle 19 Mayıs Cumartesi akşamı Star TV ekranlarında...

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Sinan’ın Hazan üzerinde kurduğu baskı arttıkça Hazan’ın hafızasını kaybetmediğini anlaması uzun sürmez. Gerçeklerle tehdit edilen Hazan, Yağız’ı kaybetmemek adına Sinan’a boyun eğmek zorunda kalırken, Yağız babasının Kerime’yi sakladığından emin herkesten gizli Cemal Yıldız’ın peşine düşer. Özenerek kurduğu planıyla bir yandan Gökhan’ın güvenini kazanırken diğer yandan Yasemin’i köşeye sıkıştıran Kudret, Egemenler için büyük tehlikedir. Hazan’ın acısına dayanamayan Fazilet tehlikeli bir oyuna girer. Annelik içgüdüsü Fazilet’i Yasemin’in kucağına atarken Yasemin’in de tek umudu Fazilet’tir. Nefret dolu intikam planını ince ince işleyen Sinan abisinin ihanetinin belgesiyle karşılaştığında oyun artık daha sert hal alırken, Yağız etrafına örülen gizemi çözmeye adım adım yaklaşır. Hiç beklemediği anda karşısında Kudret’i gören Fazilet ise geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalacaktır.



