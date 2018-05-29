Fazilet Hanım ve Kızları 49. bölüm fragmanı yayınlandı. Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölümde Ece'nin bebeği doğuyor fakat şoke eden bir gelişme yaşanıyor ve Selin bebeği kaçırıyor. Fazilet Hazım'dan ve kızından hesap sormaya başlıyor. Bebek hala aranırken Yasin'in sözleri herkesi şaşkına çeviriyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sinan’ın acımasız planı Yağız için sarsıcı bir sınava dönüşürken, Yağız’ı korumak için doğru zamanda doğru hamleyi yapmak zorunda olan Hazan’ın sınavı daha ağır olur.





Yağız tüm fırtınayı tek başına göğüslemeye kararlıyken Hazan onu yalnız bırakmamak için elinden geleni yapar. Diğer yanda, Kudret Fazilet’in peşindeyken Gökhan’ın dikkati ise artık Kudret’in üzerindedir. Selin’in bitmek bilmeyen nefreti Ece için kabusa dönüşürken, Fazilet kızlarına verdiği zararla artık yüzleşmek zorundadır. Fazilet’in hatalarıyla yüzleşmesi, Yağız’ı hiç beklemediği bir gerçekle yüz yüze bırakır.











