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Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Cumartesi yayınlanan 30.bölümüyle nefes kesen Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmandaki sahneler izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Peki Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte Fazilet Hanım ve Kızları 31. yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

15 Ocak 2018, Pazartesi 11:33
Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Geçen Cumartesi akşamı 30. bölümüyle izleyicisiyle buluşan Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanındaki sahneler, izleyicilerde büyük merak uyandırdı. İşte Fazilet Hanım ve Kızları 31. yeni bölüm fragmanı ve detaylar.


FAZİLET HANIM VE KIZLARI 31. BÖLÜM FRAGMANI



"ÇEMBER DARALIYOR, YOLUN SONU ÇOK YAKIN!"



Oyuncu kadrosunda Nazan Kesal, Mahir Günşıray, Alp Navruz, Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Afra Saraçoğlu ve Tolga Güleç gibi isimlerin yer aldığı Fazilet Hanım ve Kızları dizisi, ekrana gelen 30. bölümüyle Cumartesi akşamı izleyicisiyle buluştu. Dizinin sona eren 30. bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş başlamıştı.

Merakla beklenen Fazilet Hanım ve Kızları 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Sinan çıldırıyor. Sinan'ın Hazan'a "Sürpriz! Abin ya da sen hayatının kahramanı tarafından satın alındınız. Sen hangimiz olduğunu biliyorsun." dediği sahne büyük dikkat çekti.

Öte yandan fragmanın son sahnesinde de Sinan ve Yağız karşı karşıya geliyor. Sinan'ın Yağız'a "Biz abi-kardeş falan değiliz." dediği son sahne de büyük merak uyandırdı. Öte yandan fragmanın son sahnesinde de Sinan ve Yağız karşı karşıya geliyor. Sinan'ın Yağız'a "Biz abi-kardeş falan değiliz." dediği son sahne de büyük merak uyandırdı.


FAZİLET HANIM VE KIZLARI 30. BÖLÜMDE NELER OLDU?


Aldığı test sonucuyla neye uğradığını şaşıran Kerime, Hazım’dan bir cevap beklerken, Hazım ve Kerime arasındaki gerilim Yağız’ın Kerime’ye olan şüphelerini köpürtür. Duruma el koyan Hazım, Kerime’yi kontrol altında tutsa da Yağız saklı gerçeklerin peşine düşer.

Yasemin’i en zayıf noktasından yakalayan Fazilet, bir sonraki hamlesini planlarken ikili arasında bir kedi fare oyunu başlar. Diğer yanda, Yağız, Hazan ve Sinan arasında Nil rüzgarı eserken Nil’in varlığı dengeleri değiştirmeye başlar. Sinan, Hazan’la buzları eritmek için büyük bir sürpriz hazırlığındadır.

Ancak Sinan’ın sürprizli gecesine, Sinan, Yağız ve Yasemin’i bekleyen bambaşka bir sürpriz damga vurur. Artık Egemen ailesi için hiçbir şeyin dünle aynı olmayacağı geri dönüşü olmayan yeni bir dönem başlamıştır.

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