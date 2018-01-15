Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı



FAZİLET HANIM VE KIZLARI 31. BÖLÜM FRAGMANI



"ÇEMBER DARALIYOR, YOLUN SONU ÇOK YAKIN!"



FAZİLET HANIM VE KIZLARI 30. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Fazilet Hanım Ve Kızları dizisinin setinde kıyamet koptu

Elif Bayram

yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Geçen Cumartesi akşamı 30. bölümüyle izleyicisiyle buluşanyayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanındaki sahneler, izleyicilerde büyük merak uyandırdı. İşte Fazilet Hanım ve Kızları 31. yeni bölüm fragmanı ve detaylar.Oyuncu kadrosundagibi isimlerin yer aldığı Fazilet Hanım ve Kızları dizisi, ekrana gelen 30. bölümüyle Cumartesi akşamı izleyicisiyle buluştu. Dizinin sona eren 30. bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş başlamıştı.Merakla beklenenyayınlandı. Yayınlanan fragmanda Sinan çıldırıyor. Sinan'ın Hazan'a "Sürpriz! Abin ya da sen hayatının kahramanı tarafından satın alındınız. Sen hangimiz olduğunu biliyorsun." dediği sahne büyük dikkat çekti.Öte yandan fragmanın son sahnesinde de Sinan ve Yağız karşı karşıya geliyor."Biz abi-kardeş falan değiliz." dediği son sahne de büyük merak uyandırdı. Öte yandan fragmanın son sahnesinde de Sinan ve Yağız karşı karşıya geliyor. Sinan'ın Yağız'a "Biz abi-kardeş falan değiliz." dediği son sahne de büyük merak uyandırdı.Aldığı test sonucuyla neye uğradığını şaşıran Kerime, Hazım’dan bir cevap beklerken, Hazım ve Kerime arasındaki gerilim Yağız’ın Kerime’ye olan şüphelerini köpürtür. Duruma el koyan Hazım, Kerime’yi kontrol altında tutsa da Yağız saklı gerçeklerin peşine düşer.en zayıf noktasından yakalayan Fazilet, bir sonraki hamlesini planlarken ikili arasında bir kedi fare oyunu başlar. Diğer yanda, Yağız, Hazan ve Sinan arasında Nil rüzgarı eserken Nil’in varlığı dengeleri değiştirmeye başlar. Sinan, Hazan’la buzları eritmek için büyük bir sürpriz hazırlığındadır.Ancak Sinan’ın sürprizli gecesinebekleyen bambaşka bir sürpriz damga vurur. Artık Egemen ailesi için hiçbir şeyin dünle aynı olmayacağı geri dönüşü olmayan yeni bir dönem başlamıştır.