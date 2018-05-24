Fazilet Hanım ve Kızları final yapıyor

Star TV'de 2. sezonuyla ekranlarda olan sevilen dizi Fazilet Hanım ve Kızları için final kararı alındı

24 Mayıs 2018, Perşembe 10:40 Son Güncelleme: 24 Mayıs 2018, Perşembe 10:41
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Yeni sezonu göremeden final yapacak olan dizilere bir yenisi daha eklendi. Star'ın Avşar Film imzalı iddialı dizisi Fazilet Hanım ve Kızları için final kararı alındı. 

FİNAL BÖLÜMÜ HAFTAYA ÇEKİLECEK

 Nazan Kesal, Deniz Baysal, Afra Saraçoğlu, Mahir Günşıray, Gülsen Tuncer, Çağlar Ertuğrul, Alp Navruz, Tuğba Melis Türk, Tolga Güleç, Hazal Türesan, İdris Nebi Taşkan, Ecem Baltacı, Zerrin Nişancı, Sevinç Erol gibi isimlerin yer aldığı dizinin final bölümü önümüzdeki hafta çekilecek.

SON GÜN 9 HAZİRAN

Yapımcılığını Avşar Film'in üstlendiği, yönetmenliğini Gökçen Usta'nın yaptığı, senaryosunu ise Sırma Yanık'ın kaleme aldığı "Fazilet Hanım ve Kızları" 50. bölümüyle 9 Haziran'da ekranlara veda edecek.


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