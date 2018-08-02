'Fazla temizlik' kavgası mahkemelik oldu!

İstanbul'da yaşayan çifti mahkemelik eden olay İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava dosyasına göre şöyle anlatıldı: Fatih B.(30) ve Kübra B.(26), 28 Mayıs saat 02.30'da temizlik yüzünden tartışmaya başladı. Evin eşyalarının yerini neden değiştirdiğini soran Fatih B.'ye Kübra B. yüksek sesle "Sen karışma evde oturan, temizliğini yapan benim" dedi. Çiftin arasında çıkan tartışmada Fatih B. iddiaya göre eşine kafa attı. Kübra B. polisi aradı, hastaneden darp raporu alındı.

Kübra şikayetini geri aldı ancak savcılık yasa gereği Fatih B. hakkında 'eşe karşı basit yaralama ve tehdit' suçlarından 6 aydan bir buçuk yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

"KAFAM İSTEM DIŞI KAFASINA DEĞDİ"

Mutlu giden bir evliliklerinin olduğunu belirten Fatih B. "Eşimin çok konuşma gibi kötü huyu vardır. Neredeyse her gün evi temizler ve eşyaların yerini değiştirir. Olay günü saat 02.30'da eşyaların yerinin değiştirilmesi nedeniyle tartıştık. Eşyaların her gün yerini değiştirmesinden bıktığımı söylemem üzerine 'Sen karışma evde oturan, temizliğini yapan benim' diyerek yüksek sesle konuştu. Saatin geç olduğunu belirterek ses tonunu düşürmesini istedim. Kollarımdan tuttu. Tırnağı kolumu çizince canım yandı. Kendisini üzerimden atmak isterken istem dışı kafam kafasına değdi" dedi. Eşinin polise haber vermesine üzerine eşine rapor alındığını belirten Fatih B., "Eşimi darp etmedim, hakaret ve tehdit etmedim" dedi.

"SÜREKLİ EV TEMİZLİYORSUN, DELİSİN"

Şikayetini geri aldığını belirten Kübra B. ise evliliğinin ilk gününden itibaren sorunlar yaşadığını ileri sürerek, "Ailemin geleceğini düşünerek olumsuzlukları sineye çektim. Evi temizlememi bahane ederek tartışmaya başladı. Bana 'Sen sürekli ev temizliyorsun. Sen delisin' dedi. 'Kafanı duvara vuracağım, seni geberteceğim' dedi. Sonra da yüzüme kafa attı. Kendimi korumak için kollarından tuttuğumda kolu çizildi. İlk önce şikayetçi oldum ancak şikayetim yoktur" dedi. Genç kadın, eşine açtığı davadan vazgeçti ancak Fatih B. yargılanmaya devam edilecek.

DHA



