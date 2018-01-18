FAZLA YAĞLARDAN NASIL KURTULABİLİRİZ?

Vücudun her bölgesine uygulanabilen liposuction, genel olarak karın yağları, bacaklar, göbek, kalça ve basen bölgelerinde sıkça uygulanan bir yöntemlerden biridir. Liposuction ile ilgili birçok kişinin çekincesi liposuction uygulanan bölgede çökme ve gevşeme meydana gelme ihtimali. Fakat bu durum sanıldığı kadar büyük bir risk değil ve genelde cildi sarkmış ve gevşek olan, liposuction uygulamanın doğru olmadığı kişilerde uygulanması durumunda meydana geliyor. Liposuction işleminin amaçlarından biri çökme olmadan homojen bir yağ dokusu incelmesi sağlamak ve çok yönlü bir yaklaşımla çökme gibi olumsuzlukların önüne geçmek mümkün. Fakat yine de istenmeyen bu durumun ortaya çıkması durumunda lipofilling gibi yöntemlerle bu düzensizlikler giderilebiliyor.
Meme küçültmede de kullanılıyor
Liposuction ile birlikte meme küçültme de başarılı bir biçimde gerçekleştirilebiliyor. Özellikle büyük memelerin yol açtığı ağrı ve postür bozukluğu gibi şikayetleri olan kadınlar, liposuction ile meme küçültme işlemini sıklıkla tercih ediyor. Buna ek olarak bazı estetik işlemlerde vücüdunuzdan alınan yağlar yine vücudunuzun yüz, meme, popo gibi başka bölgelerine enjekte edilebiliyor. Örnek vermek gerekirse; Brezilya Poposu ameliyatında basen, bel gibi bölgelerinizden elde edilecek yağlar poponuza eklenerek daha kalkık ve dolgun bir popo incelmiş bir basen veya bel bölgesi ile birleştirerek istenen kıvrımlı görünüme kavuşmanızı sağlamak için ideal bir çözüm olabilir.
Orantılı kilo alınmasını sağlıyor
Şişmanlama, vücudumuzdaki yağ hücrelerinin hacminin artması ile gerçekleşir. Liposuction işlemi vücuttan yağ hücrelerinin alınmasıdır ve yağ hücreleri insanda sabit sayıdadır, 14-16 yaş sonrası artış göstermez. Bu nedenle, liposuction sonrası kilo alınması durumunda yine yağ hücrelerinin hacmi artacaktır fakat daha az yağ hücresi olacağı için alınan kilonun orantılı dağılımı açısından eskisine göre bir avantaj söz konusu olacaktır. Yeme alışkanlıklarına dikkat edilip aşırı kilo alınmadığı sürece oluşturulan oranlı ve fit görünümün devam etmesi beklenir.
Kilo verme operasyonu değil
Deri elastikiyeti yüksek olan kişiler liposuction için en uygun adaylardır. Sürekli kilo alıp vermeden veya başka bir sebepten dolayı çatlamış ve elastikliğini kaybetmiş deriler operasyon için uygun görülmezler. Yoğun egzersize rağmen kurtulamadıkları bölgesel yağlardan şikayetçi kişiler liposuction işlemi için uygun adaylar olabilirler. Liposuction belirli bölgelerinizde biriken ve eritemediğiniz yağlarınıza karşı etkili bir çözüm olarak değerlendirebileceğiniz bir operasyondur.
Unutulmaması gereken önemli noktalardan biri ise liposuction işleminin kilo verme ya da zayıflama operasyonu olmadığı. Liposuction şekil verme, istenen vücut kıvrımları oluşturma ameliyatıdır.
Kışın yapılması tavsiye ediliyor
Liposuction işleminde anestezi türü işlemin uygulanacağı bölge ve yağ miktarına göre belirleniyor. Lokal anestezi veya genel anestezi olabiliyor. Genel anestezi için en az 8 saat açlık süresi gerekli. Sigara içen kişilerde ameliyat sırasında bazı yan etkiler görülebiliyor. Bu yüzden sigara içen kişilerin operasyondan önce mutlaka sigarayı bırakması öneriliyor. Daha etkili sonuçlar için ve operasyon sonrası giyilmesi gereken korse ile daha rahat hissedilmesi açısından liposuction uygulamasının kış aylarında yapılması tavsiye ediliyor. İyileşme sürecinde yaz veya kış olmasının herhangi bir etkisi yok. Önemli olan yaklaşık bir ay boyunca korsenin çıkarılmaması.
Liposuction işlemi sonrasında yağ alınan bölgenin gerginliğinin sağlanmasına dikkat etmek gerekiyor. İşlemi takip eden ilk günlerde dik oturmak ve düz bir yatakta yatmak da önemli. Ayrıca işlemden sonra 3 gün boyunca duş almak gerekiyor. Ayrıca karın bölgesinin çalıştırıldığı egzersizlerden 1 ay kadar uzak kalınması öneriliyor. ameliyattan 4-5 gün sonra hafif tempolu yürüyüşlere başlanabiliyor.
Ses dalgalarıyla yağları parçalıyor
Geleneksel liposuction’ın yanında bir diğer lipousuction seçeneği ise düşük enerjili ve kontrollü ultrason dalgaları ile yağ hücrelerinin parçalandığı Vaser Liposuction işlemi. Ses dalgaları ile seçici bir şekilde yağ dokularının parçalanması esasına dayanan bir işlem. Amerika’da en yaygın liposuction çeşidi olan bu işlemde komplikasyon riski azaltıldığı gibi kanama, morarma, damarların veya kas dokusunun etkilenmesi söz konusu olmuyor. Vaser Liposuction’da ısı oluşmadığı için yanık riski olmadan deri altında istenilen inceliğe ve kas kenarlarının ortaya çıkartılması, sixpack oluşturma gibi detaylara ulaşılma şansı da var.
Vaser liposuction FDA (Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi) onayı almış bir uygulama. Yapılan çalışmalarda Vaser Liposuction ile alınan yağlarda yüzde 80’lere varan bir kalıcılık oranı sağlandığı görülmüş. Yağların kalıcılık oranının en yüksek olduğu uygulama olmasından ötürü alınan yağların atılmayıp yüz, meme popo gibi bölgelerde dolgu amaçlı kullanılacağı işlemlerde Vaser Liposuction en uygun yöntem.
Erkeklerde genetik, hormonal veya başka sebeplerle yaşanan meme büyümesi durumu olan jinekomasti de liposuction ile tedavi edilebilir bir rahatsızlık. Meme dokusunun cerrahi olarak çıkarılmasıyla kalan iz gibi sonuçlar vaser liposuction ile yaşanmıyor.
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Tulu Darıcan