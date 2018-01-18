FAZLA YAĞLARDAN NASIL KURTULABİLİRİZ?

Vücudumuzda başta genetik olmak üzere birçok nedenden ötürü çeşitli bölgelerde aşırı yağlanmalar görülebilir. Bazen diyet ve spor yapmak yağlardan kurtulmak için yeterli değil. O zaman imdadımıza estetik uygulamalar yetişiyor. Yağ emilmesi anlamına gelen liposuction işlemi de bunlardan biri. Vanity Estetik Kliniği'nden Op. Dr. Güray Yeşiladalı bize liposuction işlemi hakkında bilgi verdi.