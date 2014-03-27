F.Bahçe 6 eksikle çalıştı

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-lacivertliler, ısınma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.

Belinde ağrıları olan Volkan Demirel ve Selçuk Şahin, dizinde ağrıları olan Gökhan Gönül, kasığında ağrıları olan Cristian Baroni tedavi ve çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü.

Gaziantepspor maçında sağ bacak arka adalesinde ağrı hisseden ve tetkikler sonunda sağ bacak arka adale zarında yırtık ve kanama tespit edilen Emre Belözoğlu takımdan ayrı koşu yapıp tedavisine devam etti. Sağ bacak ön üst adalesinde ağrı hisseden Bekir İrtegün'ün tedbir amaçlı olarak antrenmana katılmadığı bildirildi.

Bu arada sarı-lacivertlilerin antrenmanını yönetim kurulu üyeleri Selim Kosif, Metin Doğan, Yalçın Haker, Deniz Tolga Aytöre ve Turhan Şahin de izledi.

Fenerbahçe, Bursaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.