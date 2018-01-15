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FBI, 8 bine yakın telefonu hack'lemek için yardım istedi

Amerika'nın  federal güvenlik bürosu FBI, akıllı telefonların kırılmasını kolaylaştıracak arka kapılar bırakılması için teknoloji şirketlerinin yardımını istiyor.
 

FBI, 8 bine yakın telefonu hack'lemek için yardım istedi
Daha önce iPhone’un hacklenmesi konusunda Apple ile karşı karşıya gelen federal büro, bu konunun peşini bırakmıyor. New York’ta düzenlenen Siber Güvenlik Konferansı’nda konuşan FBI direktörü Christopher Wray, büronun şifrelenmiş telefonları hacklemek için çektiği zorluklara değindi.

Wray şu anda soruşturma kapsamında hacklemeleri gereken 8 bine yakın akıllı telefon olduğunu, fakat şifrelenme yüzünden bu telefonları hackleyemediklerini söyledi. Bu yüzden bazı terör davalarında bile soruşturmanın tıkandığını söyleyen Wray, teknoloji şirketlerinin cihazlarında bir arka kapı bırakması gerektiğini savundu. Wray’in bu açıklamaları güvenlik güçleri ile teknoloji şirketleri arasında anlaşmazlığın kolay kolay çözülmeyeceğini gösteriyor.

Bu arada özellikle Wikileaks sızıntıları sonrası bu tür açıklamalar birçok kişi için pek inandırıcı olmuyor. Akıllı televizyonların bile insanları dinlemek için kullanıldığı bir dönemde federal büronun telefonları hackleyemediği iddiasını komik bulanların sayısı hiç de az değil.
 

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