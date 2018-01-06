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FBI'dan Clinton Vakfı'na soruşturma

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, Clinton Vakfının, eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın görev yaptığı süredeki faaliyetlerini soruşturmaya başladı

06 Ocak 2018, Cumartesi 00:41
FBI'dan Clinton Vakfı'na soruşturma
ABD basınında yer alan haberlere göre, 42’nci ABD Başkanı Bill Clinton’un kurduğu Clinton Vakfının 2009 ve 2013 yılları arasındaki çalışmalarını ve hesaplarını inceliyor.


Bill Clinton

Soruşturmanın takibini Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) yürüttüğü ve soruşturmayı bir ay önce başlattığı belirtildi. Bugüne kadar FBI’ın bir kişiyi soruşturduğu ve gelecek günlerde ise soruşturulacak kişi sayısının artmasının beklendiği ifade edildi.

Haberlerde, ismi açıklanmayan üst düzey yetkili, "Clinton ailesinin, herhangi bir ülkeye kendilerine bağışta bulunmaları durumunda bir karşılık vaat edip etmediğinin" araştırıldığını ifade etti.


"SİYASİ BİR HAMLE"


Clinton ailesinin sözcüsü Nick Merrill ise soruşturmanın "siyasi bir hamle" olduğunu belirterek, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya soruşturması altında olduğuna işaret etti.

Merrill, "Bu tür soruşturmalarla dikkati dağıtmaya çalışıyorlar." ifadesini kullandı.


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