15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

FBI ile ortak çalışma! Ankara'da yakalanıp tutuklandılar

Ankara'da özel erişim sunucuları üzerinden erişim sağlanan internet sitelerinden indirdikleri çocuk pornosu fotoğraf ve görüntülerinin ticaretini yaptığı belirlenen 2 kişi tutuklandı

15 Şubat 2018, Perşembe 21:19
FBI ile ortak çalışma! Ankara'da yakalanıp tutuklandılar
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile ortak yürütülen çalışma sonrasında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince gözaltına alınan 7 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi.


2 KİŞİ TUTUKLANDI


Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı'na ifade veren şüphelilerden 2'si tutuklama, 5'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, zanlılardan 2'sinin tutuklanmasına, 5'inin de yurt dışı yasağıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Polisler, çocuğu 4 dilde ikna etmeye çalıştı

Polisler, çocuğu 4 dilde ikna etmeye çalıştı
Erdoğan, Huş ve Hafiftaş ailelerine taziye dileklerini iletti

Erdoğan, Huş ve Hafiftaş ailelerine taziye dileklerini iletti
EDS uygulaması başladı ama yokmuş gibi ihlal yaptılar

EDS uygulaması başladı ama yokmuş gibi ihlal yaptılar
Diyarbakır'da izinsiz gösteriye izin verilmedi

Diyarbakır'da izinsiz gösteriye izin verilmedi
Vergi dairesindeki patlamayla ilgili yeni detaylar

Vergi dairesindeki patlamayla ilgili yeni detaylar
E-devlet soyağacı sorgulamaya büyük ilgi (Nüfus altı-üst soy bilgisi sorgulama)

E-devlet soyağacı sorgulamaya büyük ilgi (Nüfus altı-üst soy bilgisi sorgulama)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli'yle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli'yle görüştü
Rus sözcüden PKK yanlısı gazeteciye tokat gibi yanıt

Rus sözcüden PKK yanlısı gazeteciye tokat gibi yanıt
Erdoğan Tillerson görüşmesi başladı

Erdoğan Tillerson görüşmesi başladı
Nuray Hafiftaş'ın babası Sevdakar Hafiftaş ayakta zor durdu

Nuray Hafiftaş'ın babası Sevdakar Hafiftaş ayakta zor durdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na telefon