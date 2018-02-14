FBI ile ortak çalışma sonrası Ankara'da çocuk pornocularına darbe

Başkent Ankara'da özel erişim sunucuları üzerinden erişim sağlanan internet sitelerinden indirdikleri çocuk pornosu fotoğraf ve görüntülerinin ticaretini yapan, aralarında kamu görevlileri de bulunan 15 şüpheli, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile ortak yürütülen çalışma sonrasında Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı

14 Şubat 2018, Çarşamba 16:14
FBI ile ortak çalışma sonrası Ankara'da çocuk pornocularına darbe
Özel internet sunucuları ile erişim sağlanan ve illegal internet ağı olarak bilinen "Dark/Deep Web" üzerinden, "Çocuk Bahçesi" adıyla kurulan ve çocuk pornosu videoları ile fotoğraflarından oluşan siteye Türkiye’den giriş yapan IP adresleri FBI tarafından takibe alındı. Tespit edilen IP adreslerini Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na bildiren FBI yetkilileri, adreslerden 15’inin Ankara’da olduğunu belirledi.
 

1 YIL TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP


Hareket geçen ekipler, yaklaşık bir yıl yürütülen teknik ve fiziki takip sonrası, söz konusu siteye girerek çocuk pornosu içerikli görüntü indirdikleri belirlenen, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 15 şüpheliyi adreslerine düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.
 

10 BİN ÇOCUK PORNOSU FOTOĞRAFI, 5 BİN VİDEO


Şüphelilerin ev ve adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda hard disk, not book ve dizüstü bilgisayara el konuldu. Digital dokümanlarda yapılan incelemede, şüphelilerin söz konusu sitede IP numaraları üzerinden 50 bin hareket dökümleri olduğu, çocuk pornosu içerikli 10 bin fotoğraf ve 5 bin video görüntüsü indirdikleri belirlendi.
 

SATIYORLARDI


Şüphelilerin bazılarının siteden indirdikleri içerikleri bilgisayarlarına kaydettikleri, bazıların ise para karşılığı başka şahıslara sattıkları tespit edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirten emniyet yetkileri, dosya kapsamında başka şüphelilerin de arandığını belirtti. İllegal internet ve derin internet adları ile bilinen "Dark/Deep Web" terör örgütlerinin haberleşme ağlarından silah ve uyuşturucu ticaretine, çocuk pornosundan kiralık katil teminine kadar birçok illegal içeriği bünyesinde barındırıyor ve Amerikan istihbarat örgütlerince yakından takip ediliyor. 

AA


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