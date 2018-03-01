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FC Chambly'yi yasa boğan ölüm haberi

Fransa Kupası'nda tarih yazan FC Chambly, şok bir ölüm haberi ile sarsıldı.

FC Chambly'yi yasa boğan ölüm haberi
1989 yılında FC Chambly'yi kuranlar arasında yer alan Walter Luzi'nin hayatını kaybettiği açıklandı. Fransa Kupası'nda yarı finale çıkan 3. lig ekibi FC Chambly'nin kurucularından olan Walter Luzi, takımının yarı finale yükseldiği Strasbourg maçının ardından hayatını kaybetti.
 
Walter Luzi, oğulları Fulvio and Bruno Luzi ile 1989 yılında FC Chambly Kulübü'nü kurmuştu. Ulusal Lig'de (3. lig) 16. sırada yer alan FC Chambly, Fransa Kupası'nda tarihinde ilk kez böyle büyük bir başarı elde etmişti. (SPORX)


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