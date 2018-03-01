FC Chambly'yi yasa boğan ölüm haberi

Erdinç Şahin

kuranlar arasında yer alan Walternin hayatını kaybettiği açıklandı. Fransa Kupası'nda yarı finale çıkan 3. lig ekibi FC Chambly'nin kurucularından olan Walter Luzi, takımının yarı finale yükseldiği Strasbourg maçının ardından hayatını kaybetti.Walter Luzi, oğulları Fulvio and Bruno Luzi ile 1989 yılında FC Chambly Kulübü'nü kurmuştu. Ulusal Lig'de (3. lig) 16. sırada yer alan FC Chambly, Fransa Kupası'nda tarihinde ilk kez böyle büyük bir başarı elde etmişti. (SPORX)