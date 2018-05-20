Feci kazada ölen genç kızların kimlikleri belirlendi
Kahramanmaraş’ta tomruk yüklü TIR'a otomobilin arkadan çarpması sonucu hayatını kaybeden 3 genç kızın kimlikleri belirlendi
Kahramanmaraş-Kayseri karayolu Beşoluk mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 46 N 2143 plakalı otomobil içerisinde hayatını kaybeden genç kızların Nesibe Tepe (19), Seda Özbulutlu (16) ile Melisa Gül (18) olduğu tespit edildi.
YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ
Kazada hurdaya dönen otomobilden yaralı kurtulan Serkan Tecirli (19) ile Muhammed Tanırlı’nın (20) sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.