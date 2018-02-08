Fed Cup'ta Türkiye, Avusturya’yı yendi

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Çağla Büyükakçay, Başak Eraydın, Ayla Aksu, Pemra Özgen ve Berfu Cengiz’den meydana gelen Türkiye Fed Cup Takımı, Estonya’nın başkenti Tallinn’in ev sahipliği yaptığı Avrupa/Afrika Bölgesi 1. Küme mücadelelerinde gruptaki ikinci maçında Avusturya’yı 2-1 mağlup etti.Kaptanlığını Alaaddin Karagöz’ün üstlendiği ay-yıldızlı ekipte serinin ilk maçına çıkan Başak Eraydın, rakibi Julia Grabher’e yenilmekten kurtulamadı. Eraydın, final setinde 5-2’lik üstünlüğünü koruyamadığı buluşmadan 2 saat 33 dakika sonunda 5-7, 6-4, 7-5 yenik ayrıldı.Bir önceki gün dünya 6 numarası ve son Fransa Açık şampiyonu Letonyalı Jelena Ostapenko’yu deviren Çağla Büyükakçay, Avusturya karşısında da ülkesinin hanesine puan yazdırmayı başardı. Büyükakçay, tam üç saat süren maçta klasmanın 177. basamağındaki Barbara Haas’ı 4-6, 7-6, 6-4’le geçti.Serinin kazananını belirleyen kritik çiftler maçında Çağla Büyükakçay/Ayla Aksu ikilisi müthiş bir performans sergiledi. Barbara Haas/Julia Grabher’i 6-2, 7-6’lık setlerle mağlup eden Büyükakçay/Aksu, durumu 2-1’e getirip kırmızı-beyazlıları galibiyete ulaştırdı.İkinci maçlar sonunda bir galibiyet, bir mağlubiyeti bulunan Türkiye, D Grubu’ndaki son sınavını yarın Polonya önünde verecek.İHA