FED'in yeni Başkanı Powell görevine başladı (Jerome Powell kimdir?)



EN ZENGİN FED BAŞKANI



JEROME POWELL KİMDİR?

Haber Merkezi

FED’den yapılan yazılı açıklamada, Powell’ın bankanın Washington’daki merkezinde düzenlenen yemin töreniyle başkanlık görevini devraldığı bildirildi.Yemin törenini, ABD Başkanı Donald Trump’ın atadığı ilk FED üyesi olan Randal Quarles’in yönettiği kaydedilen açıklamada, Powell’ın 4 yıllık görev süresinin bugün itibarıyla başladığı ifade edildi.FED’in 16. Başkanı olan 65 yaşındaki Powell, yaptığı yazılı açıklamada, “Amerikalılara hizmet etme imkanına sahip olmaktan onur ve şeref duyuyorum” ifadelerini kullandı.Powell'ın görevi süresince 2012'den beri birlikte çalıştığı halefi Janet Yellen'in yolunu izleyerek kademeli para politikasını sürdürmesi bekleniyor.Yellen, Trump’ın kendisini yeniden başkan atamaması nedeniyle 4 yıllık başkanlık süresini 3 Şubat itibarıyla tamamlayarak, FED’den tamamen ayrılmıştı.Yeni FED Başkanı Powell'ın servetinin, finans sektöründeki "başarılı" kariyeri sayesinde yaklaşık 55 milyon dolara ulaştığı tahmin ediliyor. Bu rakam, Powell'ın 1940'lardan bu yana en zengin FED Başkanı olduğu anlamına geliyor.Siyaset ve hukuk alanlarında eğitim gören Powell, ayrıca bankanın yaklaşık 40 yıldır "ekonomi derecesine sahip olmayan tek başkanı" olma özelliğini taşıyacak.Bankaya 1978'den sonra başkan olan Paul Volcker, Alan Greenspan, Ben Bernanke ve Janet Yellen'ın ekonomi alanında doktora dereceleri bulunuyordu.Jerome Powell, 4 Şubattarihinde’de Patricia Powell ve Jerome Powell çiftinin oğlu olarak doğmuştur. Tam adı Jerome Hayden Powell’dir. 1971'de Cizvit Üniversitesi hazırlık sınıfında okuduktan sonra 1975 yılındahukuk fakültesinden mezun oldu. 1979 yılındande hukuk alanında yüksek lisansını tamamladı.Jerome Powell, 1975-1976 yılları arasında’ın, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı seçildiğinde; yardımcılığı görevi için Pennsylvania Senatörü’ün seçim çalışmalarında yasama asistanı olarak çalıştı.yılında “Georgetown Hukuk Dergisi” yazı işleri müdürü olarak görev yaptı.yılında’a taşındı ve Yargıç oldu. 1981-1983 yılları arasında, Davis Polk & Wardwell hukuk firmasında avukat olarak çalıştı. 1983-1984 yılları arasında Werbel & McMillen hukuk firması'nda çalıştı.Jerome Powell, 1985 yılında Elissa Leonard ile evlendi. Lucy Powell, Susie Powell, Sam Powell adlarında 3 çocuğu vardır. 1984'ten 1990'a kadar Powell, bir yatırım bankası olan Dillon, Read & Co.'da çalıştı ve burada finansman, ticaret bankacılığı, birleşme ve devralmalar üzerine yoğunlaşarak başkan yardımcılığına yükseldi.1990 ve 1993 yılları arasında, babadönemindeHazine Bakanlığı’nda üst düzey görevlerde bulundu. ABD Hazine Bakanlığı'nda hazine tahvilleriyle ilgili usulsüzlükleri inceleyen departmanda görev yaptı.yılında Bankers Trust'ın genel müdürü olarak çalışmaya başladı, ancak birkaç müşterinin zarara uğramasından sonrayılında ayrıldı ve yatırım bankası Dillon, Read & Co. için çalışmaya geri döndü.1997-2005 yılları arasında Carlyle Group'ta çalıştı. Carlyle Group'tan ayrıldıktan sonra, özel sektör finansman ve yatırımcılık yatırımlarına odaklanmış özel bir yatırım şirketi olan Severn Capital Partners'ı kurdu.yılında sürdürülebilir enerjiye yatırım yapan özel sermaye ve risk sermayesi şirketi olan Global Environment Fund'un yönetici ortağı oldu. Jerome Powell, daha sonra 2010 ve 2012 yılları arasında Washington, DC'de bir Düşünce Kuruluşu olan Bipartisan Policy Center'da misafir araştırmacı oldu.Aralık'de Jeremy C. Stein ile birlikte Jerome Powell, Başkantarafından Federal Rezerv Kurulu Başkanlığına aday gösterildi.O zamanınBaşkanıtarafındanyılındaYönetim Kurulu'na atanan Jerome Powell, FED Başkanı'in finans politikalarını destekleyen isimlerin başında geliyor.Jerome Powell, kurumsal yönetim kurullarının hizmetine ek olarak, Princeton Üniversitesi'ndeki Bendheim Finans Merkezi ve Washington, DC'deki Doğal Koruma ve Mkurullarında görev yapıyor., FED'de'den bu yana Guvernör olarak görev yapmaktadır. FED'in'teki bankacılık düzenlemelerini yönetmektedir.FED Başkanıbaşkanlık süresinin 3 Şubattarihinde bitmesi nedeni ileBaşkanı, 2 Kasım'de FEDbaşkanlığına'ı aday gösterdi.5 Aralıktarihinde Senatonun 22-1 oyla onaylaması ile FED Başkanı, oldu. 5 Şubattarihinde yeni görevine başladı.AA