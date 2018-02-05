FED'in yeni Başkanı Powell görevine başladı (Jerome Powell kimdir?)

FED’den yapılan yazılı açıklamada, Powell’ın bankanın Washington’daki merkezinde düzenlenen yemin töreniyle başkanlık görevini devraldığı bildirildi.
Yemin törenini, ABD Başkanı Donald Trump’ın atadığı ilk FED üyesi olan Randal Quarles’in yönettiği kaydedilen açıklamada, Powell’ın 4 yıllık görev süresinin bugün itibarıyla başladığı ifade edildi.
FED’in 16. Başkanı olan 65 yaşındaki Powell, yaptığı yazılı açıklamada, “Amerikalılara hizmet etme imkanına sahip olmaktan onur ve şeref duyuyorum” ifadelerini kullandı.
Powell'ın görevi süresince 2012'den beri birlikte çalıştığı halefi Janet Yellen'in yolunu izleyerek kademeli para politikasını sürdürmesi bekleniyor.
Yellen, Trump’ın kendisini yeniden başkan atamaması nedeniyle 4 yıllık başkanlık süresini 3 Şubat itibarıyla tamamlayarak, FED’den tamamen ayrılmıştı.
EN ZENGİN FED BAŞKANI
Yeni FED Başkanı Powell'ın servetinin, finans sektöründeki "başarılı" kariyeri sayesinde yaklaşık 55 milyon dolara ulaştığı tahmin ediliyor. Bu rakam, Powell'ın 1940'lardan bu yana en zengin FED Başkanı olduğu anlamına geliyor.
Siyaset ve hukuk alanlarında eğitim gören Powell, ayrıca bankanın yaklaşık 40 yıldır "ekonomi derecesine sahip olmayan tek başkanı" olma özelliğini taşıyacak.
Bankaya 1978'den sonra başkan olan Paul Volcker, Alan Greenspan, Ben Bernanke ve Janet Yellen'ın ekonomi alanında doktora dereceleri bulunuyordu.
JEROME POWELL KİMDİR?
Jerome Powell, 4 Şubat 1953
tarihinde Washington DC
, ABD
’de Patricia Powell ve Jerome Powell çiftinin oğlu olarak doğmuştur. Tam adı Jerome Hayden Powell’dir. 1971'de Cizvit Üniversitesi hazırlık sınıfında okuduktan sonra 1975 yılında Princeton Üniversitesi
hukuk fakültesinden mezun oldu. 1979 yılında Georgetown Üniversitesi
nde hukuk alanında yüksek lisansını tamamladı.
Jerome Powell, 1975-1976 yılları arasında Ronald Reagan
’ın, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı seçildiğinde; yardımcılığı görevi için Pennsylvania Senatörü Richard Schweiker
’ün seçim çalışmalarında yasama asistanı olarak çalıştı.
1979
yılında “Georgetown Hukuk Dergisi” yazı işleri müdürü olarak görev yaptı. 1979
yılında New York
’a taşındı ve Yargıç oldu. 1981-1983 yılları arasında, Davis Polk & Wardwell hukuk firmasında avukat olarak çalıştı. 1983-1984 yılları arasında Werbel & McMillen hukuk firması'nda çalıştı.
Jerome Powell, 1985 yılında Elissa Leonard ile evlendi. Lucy Powell, Susie Powell, Sam Powell adlarında 3 çocuğu vardır. 1984'ten 1990'a kadar Powell, bir yatırım bankası olan Dillon, Read & Co.'da çalıştı ve burada finansman, ticaret bankacılığı, birleşme ve devralmalar üzerine yoğunlaşarak başkan yardımcılığına yükseldi.
1990 ve 1993 yılları arasında, baba George Bush
döneminde ABD
Hazine Bakanlığı’nda üst düzey görevlerde bulundu. ABD Hazine Bakanlığı'nda hazine tahvilleriyle ilgili usulsüzlükleri inceleyen departmanda görev yaptı.
1993
yılında Bankers Trust'ın genel müdürü olarak çalışmaya başladı, ancak birkaç müşterinin zarara uğramasından sonra 1995
yılında ayrıldı ve yatırım bankası Dillon, Read & Co. için çalışmaya geri döndü.
1997-2005 yılları arasında Carlyle Group'ta çalıştı. Carlyle Group'tan ayrıldıktan sonra, özel sektör finansman ve yatırımcılık yatırımlarına odaklanmış özel bir yatırım şirketi olan Severn Capital Partners'ı kurdu.
2008
yılında sürdürülebilir enerjiye yatırım yapan özel sermaye ve risk sermayesi şirketi olan Global Environment Fund'un yönetici ortağı oldu. Jerome Powell, daha sonra 2010 ve 2012 yılları arasında Washington, DC'de bir Düşünce Kuruluşu olan Bipartisan Policy Center'da misafir araştırmacı oldu.
Aralık 2011
'de Jeremy C. Stein ile birlikte Jerome Powell, Başkan Barack Obama
tarafından Federal Rezerv Kurulu Başkanlığına aday gösterildi.
O zamanın ABD
Başkanı Barack Obama
tarafından 2012
yılında FED
Yönetim Kurulu'na atanan Jerome Powell, FED Başkanı Janet Yellen
'in finans politikalarını destekleyen isimlerin başında geliyor.
Jerome Powell, kurumsal yönetim kurullarının hizmetine ek olarak, Princeton Üniversitesi'ndeki Bendheim Finans Merkezi ve Washington, DC'deki Doğal Koruma ve Mkurullarında görev yapıyor.
Jerome Powell
, FED'de 2012
'den bu yana Guvernör olarak görev yapmaktadır. FED'in Wall Street
'teki bankacılık düzenlemelerini yönetmektedir.
FED Başkanı Janet Yellen
başkanlık süresinin 3 Şubat 2018
tarihinde bitmesi nedeni ile ABD
Başkanı Donald Trump
, 2 Kasım 2017
'de FEDbaşkanlığına Jerome Powell
'ı aday gösterdi.
5 Aralık 2017
tarihinde Senatonun 22-1 oyla onaylaması ile FED Başkanı Jerome Powell
, oldu. 5 Şubat 2018
tarihinde yeni görevine başladı.
AA
Haber Merkezi