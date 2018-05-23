FED tutanakları yayınlandı

ABD Merkez Bankasının (FED) son toplantısına ait tutanaklar, FED yetkililerinin haziran toplantısında faiz artırılmasını destekleyeceğine işaret etti.

FED, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 1-2 Mayıs tarihlerinde düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanaklarını yayınladı.

FOMC üyelerinin politika faizini yüzde 1,50 -1,75 aralığında sabit tutma kararı aldığı toplantının tutanaklarında, Amerikan ekonomisine ve para politikasına yönelik değerlendirmelere yer verildi.

SON ENFLASYON VERİLERİ

Ülkede ekonomik faaliyetlerin ve iş gücü piyasasının güçlenmeye devam ettiği vurgulanan tutanaklarda, son enflasyon verilerinin yüzde 2 hedefine ulaşılacağına dair güven verdiği belirtildi.

Tutanaklar, FED yetkililerinin, güçlü ekonomik görünüm ışığında sıkılaştırmaya devam edilmesini desteklediğini ortaya koyarken, "Üyelerin çoğu, gelecek bilgilerin ekonomik görünümü genel olarak teyit etmesi durumunda, FOMC'nin yakında politika desteğinin azaltılması için bir adım daha atmasının muhtemelen uygun olacağını öngördü." ifadelerine yer verildi.

Bu ifadeler, FOMC'nin haziran ayında düzenlenecek toplantıda faiz artıracağına yönelik beklentileri güçlendirdi.

BANKALARIN VARLIK ALIM PROGRAMLARI

Tutanaklara göre, FOMC üyeleri ABD devlet tahvillerine yönelik getiri eğrisindeki yataylaşmanın nedenlerini de tartıştı.

Faiz hadlerinin yükseleceğine yönelik beklentiler, FED'in bilançosuna yönelik vade primleri üzerindeki aşağı yönlü baskı ve diğer merkez bankalarının varlık alım programlarının, getiri eğrisini yataylaştıran faktörler arasında yer aldığı belirtilen tutanaklarda, "Bazı üyeler, bu faktörlerin getiri eğrisini, gelecek ekonomik faaliyetler için daha az güvenilir bir gösterge haline getirebileceğini kaydetti." denildi.

FAİZ ORANLARI

Tutanaklarda, ayrıca FOMC üyelerinin ekonominin beklendiği gibi gitmesi halinde sözel yönlendirmede yapılacak değişiklik önerilerine değinildi.

Buna göre, sıkılaştırma politikasının devam etmesiyle faiz oranının uzun vadeli seviyesine yaklaşacağına işaret eden bazı üyeler, toplantıların ardından yayınlanan karar metinlerinde yer alan "para politikası genişlemeci kalmayı sürdürüyor" ve "faiz oranları bir süre daha uzun vadeli seviyelerinin altında seyretmeye devam edecek" ifadelerinin değiştirilmesini önerdi.

AA