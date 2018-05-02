Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Federer Haziran'da kortlara dönüyor

Tenise bir süre ara veren dünya iki numarası İsviçreli Roger Federer, gelecek ay düzenlenecek Mercedes Kupası ile kortlara döneceğini açıkladı

02 Mayıs 2018, Çarşamba 22:41
Federer Haziran'da kortlara dönüyor
Sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından dönüş tarihini duyuran 36 yaşındaki tenisçi, "Haziranda Almanya'da düzenlenecek Mercedes Kupası ile kortlara döneceğimi açıklamaktan heyecan duyuyorum. Stuttgart'ta çim kortlara çıkmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.


TURNUVA 9 HAZİRAN'DA


Bu sezon da aralarında Fransa Açık'ın yer aldığı toprak kort turnuvalarına katılmayı tercih etmeyen Federer, geçen yıl yine Mercedes Kupası ile kortlara dönüş yapmıştı.

Turnuvada ikinci turda Alman Tommy Haas'e yenilen İsviçreli tenisçi, sonrasında Halle Açık ve Wimbledon'dan zaferle ayrılarak uzun yıllar sonra dünya sıralamasında zirveye çıkmıştı. Mercedes Kupası, 9-17 Haziran tarihlerinde Stuttgart'ta düzenlenecek.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sivasspor maçında Arda Turan çıldırdı!

Sivasspor maçında Arda Turan çıldırdı!
Mossoro, 1 dakika ara ile iki sarı kart görerek oyundan atıldı

Mossoro, 1 dakika ara ile iki sarı kart görerek oyundan atıldı
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nda yalanlama

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nda yalanlama
Medipol Başakşehir - Sivasspor maç özeti

Medipol Başakşehir - Sivasspor maç özeti
Gaziantepspor - Giresunspor maçı özeti

Gaziantepspor - Giresunspor maçı özeti
Adriana Lima El Clasico'da hangi takımı tutuyor?

Adriana Lima El Clasico'da hangi takımı tutuyor?
Ozan Korkut, Galatasaray başkanlığına aday oldu

Ozan Korkut, Galatasaray başkanlığına aday oldu
Mustafa Cengiz, yeniden başkanlığa aday

Mustafa Cengiz, yeniden başkanlığa aday
Dursun Özbek resmen adaylığını açıkladı

Dursun Özbek resmen adaylığını açıkladı
Çağlar Söyüncü hakkındaki Arsenal iddialarına sert yanıt!

Çağlar Söyüncü hakkındaki Arsenal iddialarına sert yanıt!
Steven Gerrard Glasgow Rangers'ta

Steven Gerrard Glasgow Rangers'ta