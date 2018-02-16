Federer rekora doymuyor!



2012 EKİM'DEN SONRA BİR İLK

Haber Merkezi

Sezona Avustralya Açık zaferiyle başlayan 36 yaşındakir, mücadele ettiği Rotterdam Açık'ta yarı finale çıktı ve tenis tarihinin en yaşlı bir numarası olarak bir rekora daha imza attı .İlk maçında Belçikalı Ruben Bemelmans, ikinci maçında da Alman Philipp Kohlschreiber'i set vermeden 2-0 mağlup eden Federer, çeyrek finalde de Hollandalı Robin Haase'yi geçti İspanyol Rafael Nadal'ı zirveden indirerek sıralamada 1 numaraya yükseldi.Kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan ve ilk kez Şubat 2004'te dünya bir numarası olan Federer, Ekim 2012'den bu yana hiç zirveye çıkamamıştı.Federer, geçen yıl kazandığı Wimbledon'dan itibaren üçü grand slam olmak üzere 8 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.33 yaşındayken Eylül 2003'te dünya klasmanının ilk sırasına yerleşen Andre Agassi, bu alanda rekoru elinde bulunduruyordu.