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Federer rekora doymuyor!

ATP Rotterdam çeyrek finalinde Robin Haase ile karşılaştığı maçı 2-1(4-6 6-1 6-1) kazanan ve yarı finale yükselen Roger Federer, 5 yıl 106 gün sonra tekrar dünya sıralamasında 1 numaraya yükseldi. Federer, teniste tarihin en yaşlı 1 numarası oldu

Federer rekora doymuyor!
Sezona Avustralya Açık zaferiyle başlayan 36 yaşındaki Roger Federer, mücadele ettiği Rotterdam Açık'ta yarı finale çıktı ve tenis tarihinin en yaşlı bir numarası olarak bir rekora daha imza attı . 

İlk maçında Belçikalı Ruben Bemelmans, ikinci maçında da Alman Philipp Kohlschreiber'i set vermeden 2-0 mağlup eden Federer, çeyrek finalde de Hollandalı Robin Haase'yi geçti İspanyol Rafael Nadal'ı zirveden indirerek sıralamada 1 numaraya yükseldi.


2012 EKİM'DEN SONRA BİR İLK


Kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan ve ilk kez Şubat 2004'te dünya bir numarası olan Federer, Ekim 2012'den bu yana hiç zirveye çıkamamıştı.

Federer, geçen yıl kazandığı Wimbledon'dan itibaren üçü grand slam olmak üzere 8 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. 

33 yaşındayken Eylül 2003'te dünya klasmanının ilk sırasına yerleşen Andre Agassi, bu alanda rekoru elinde bulunduruyordu.


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