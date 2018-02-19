Feghouli, Fatih Terim'i çıldırttı!

FEGHOULİ TERİM'İ ÇILDIRTTI

CEZAYİRLİ FUTBOLCU TAVIRLI BİR ŞEKİLDE KULÜBEYE GELDİ

BELHANDA YAKTI

Adem Özdoğan

Fatih Terim, Kasımpaşa karşısında oynanan oyundan memnun değildi. Kulübede yardımcılarına dert yanan deneyimli çalıştırıcıyı çok öfkelendiren şey ise bireysel kötü performanslar oldu. Terim'i en çok hayal kırıklığına uğratan isimse Sofiane Feghouli oldu.Belhanda'nın yokluğunda hücum yükünü çekmesi beklenilen Cezayirli futbolcunun üst üste yaptığı top kayıpları ve etkisiz futbolu Terim'i adeta çıldırttı. Tecrübeli teknik adam bunun üzerine kulübede Sinan Gümüş'e direktif vererek ısınmasını söyledi. Terim Feghouli'ye verdiği kredi 60 dakika oldu.Kenara alınan yıldız futbolcunun yaptığı el hareketleri ise dikkat çeken başka bir olay oldu. Fatih Terim ile göz teması kurmayan, oyuna giren arkadaşı Sinan Gümüş ile tokalaşmayan Feghouli, direkt kulübeye gitti. Oynadığı etkisiz futbola rağmen oyundan alınma kararını beğenmeyen Cezayirli, tavırlı bir şekilde yedek kulübesine geldi.Deplasmanda alınan kötü sonuçlar, Fatih Terim'e de bazı yönlerden eleştiri gelmesine sebep oldu. Özellikle Mariano'nunkulübede tutulması Terim'in en çok eleştirildiği konulardan oldu. Brezilyalı yaptığı çıkışlarla ve isabetli ortalarıyla takımın hücum gücünü oldukça artırıyordu. Martin Linnes Kasımpaşa maçında olumlu katkı veremedi ve sarı-kırmızılıların kanatları bu maçta işlemedi.Bir önceki maçta sorumsuzca oyundan atılan Younes Belhanda'nın yokluğunun takımı olumsuz etkilediği görüldü. Hücumda ofansif bir orta sahanın yokluğunu arayan sarı-kırmızılılar atak organizasyonlarında zayıf kaldı. Faslı oyuncu maçı oğluyla birlikte tribünde seyretti.Fatih Terim maçtan sonra, "Belhanda’ya ihtiyacımız varken yanlış bir kart gördü. Tolga bugün iyi oynadı. Feghouli’nin mide rahatsızlığı vardı maçtan önce. Belhanda bizim için önemli bir oyuncu. Geçen hafta söyledim. Bazı oyuncular olmayacak. Bu durum Galatasaray’ın oyun felsefesini değiştirmez. Bugün oyuna girenlerden de katkı almadık. Gomis’i doğal karşılıyorum. Mağlubiyete geçtiğimizde çıkaramazdım onu. Ne olursa olsun Galatasaray bu kadar kolay kaybetmemeli” açıklamasını yaptı.