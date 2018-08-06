Feghouli’den amatör hatalar

Akhisarspor karşısında karşılaşmaya kendi mevkisi olan sağ kanatta başlayan Sofiane Feghouli, adeta yokları oynadı.

59’da Belhanda’nın oyundan alınmasıyla birlikte oyun kurucu bölgesine geçen Cezayirli yıldız, burada daha iyi bir görüntü çizdi. Ancak Cezayirli oyuncu, yaptığı amatörce pas hatalarıyla takım arkadaşlarını ve taraftarları kızdırdı. 28 yaşındaki futbolcu, seri penaltı atışlarında yaptığı vuruşu ise gole çevirmeyi başardı.

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