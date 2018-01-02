Felipe Melo’dan, canlı yayında Fenerbahçe’ye küfür!

Erdinç Şahin

’ın eski futbolcusu, Instagram üzerinden yapılan bir canlı yayındaağıza alınmayacak sözler sarfetti. Brezilyalı futbolcunun bu görüntüleri büyük tepkiye yol açtı.forma giydiği dönemde hırçın ve agresif yapısıyla dikkat çeken Brezilyalı orta saha oyuncusu, yılbaşı gecesi yayınlanan bir videoda şoke eden sözler sarfetti.Türk bir dostunun yanında bulunan, yayın sırasındaçok ağır küfürler etti. Melo’nun bu sözleri Sarı-Lacivertli taraftarların tepkisiyle karşılaştı.