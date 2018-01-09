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Fellaini Mourinho'ya ayrılmak istediğini iletti

Manchester United'ın orta sahası Marouane Fellaini, İngiliz ekibinin menajeri Jose Mourinho ile görüşerek, takımdan ayrılmak istediğini iletti. 

Fellaini Mourinho'ya ayrılmak istediğini iletti
Belçikalı futbolcu FellainiManchester United'ın yeni sözleşme teklifini reddetti. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Fellaini, ManU'yu reddederek Avrupa'daki diğer kulüplerle görüşme şansı yakaladı. 

Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Fellaini, yeni bir kulübe geçmek istiyor. The Sun'ın haberine göre; sözleşmesi sezon sonunda bitecek olması nedeniyle, transfer edilmemesi durumunda yarım sezon daha Manchester'da kalacak olan Belçikalı, Premier Lig takımlarını da transferi için zorlayabilir. 

30 yaşındaki futbolcu, Eylül ayında kendisine sunulan yeni sözleşmeyi reddetmişti. 
 

2 YILLIK ANLAŞMA TEKLİFİ


Manchester United, Fellaini'ye 1+1 yıllık sözleşme önermişlerdi. Haftalık 120 bin Pound kazanan Belçikalı'ya herhangi bir iyileştirme yapılmadı. Kırmızı Şeytanlar, bu tekliften daha yukarı çıkamayacaklarını ilettiler. 

30 yaşındaki orta saha dizindeki sakatlık nedeniyle bu sezon 11 maç sahalardan uzak kalmıştı. 


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