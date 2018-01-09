Fellaini Mourinho'ya ayrılmak istediğini iletti

2 YILLIK ANLAŞMA TEKLİFİ

Erdinç Şahin

Belçikalı futbolcu'ın yeni sözleşme teklifini reddetti. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Fellaini, ManU'yu reddederek Avrupa'daki diğer kulüplerle görüşme şansı yakaladı.ve'ın gündeminde yer alan Fellaini, yeni bir kulübe geçmek istiyor. The Sun'ın haberine göre; sözleşmesi sezon sonunda bitecek olması nedeniyle, transfer edilmemesi durumunda yarım sezon daha Manchester'da kalacak olan Belçikalı, Premier Lig takımlarını da transferi için zorlayabilir.30 yaşındaki futbolcu, Eylül ayında kendisine sunulan yeni sözleşmeyi reddetmişti., Fellaini'ye 1+1 yıllık sözleşme önermişlerdi. Haftalık 120 bin Pound kazanan Belçikalı'ya herhangi bir iyileştirme yapılmadı. Kırmızı Şeytanlar, bu tekliften daha yukarı çıkamayacaklarını ilettiler.30 yaşındaki orta saha dizindeki sakatlık nedeniyle bu sezon 11 maç sahalardan uzak kalmıştı.