Fellaini'nin Galatasaray'dan sadece tek bir talebi var!

RUSYA’DA PİYASA YAPACAK

Erdinç Şahin

'da’in gelişiyle planlar artık günlük değil ileriye dönük yapılıyor. Bu nedenle sezon sonunda serbest kalacak isimler üzerinde durulurken Aslan’ın, sözleşmesi 30 Haziran’da sona erecek olanile temasa geçtiği bildirildi.’dan ayrılmak isteyenorta sahanın da şu anda kendisine talip olan takımlarla görüştüğü ancak kararını sezon sonunda vereceği öğrenildi.Fellaini’nin Galatasaray’ın teklifine sıcak baktığı öğrenilirken,’nde yer alma şartı sunduğu kaydedildi., ülkesiiledüzenlenecek’na katılacak.