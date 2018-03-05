Femen'den Berlusconi'ye protesto!

"BERLUSCONİ, SÜREN DOLDU"



O TARAFA BAKMADI

Can Hakman

İtalya'da seçim heyecanı yaşanırken biraktivisti eski İtalya Başbakanıoy kullanırken üstsüz eylem yaptı.Berlusconi'nin oy kullandığı sandığa gelen kadın, çıplak göğüslerinin üzerine "Berlusconi, süren doldu" yazarak eski başbakana tepkisini gösterdi.Çıplak kadın korumalar eşliğinde dışarıya çıkarılırken, fotoğrafçılar Femen aktivistini çekmek için birbirleriyle yarıştı. Berlusconi'nin çıplak eylemciye bakmamak için kafasını çevirmesi dikkatlerden kaçmadı. Geçtiğimiz aylarda da bir Femen üyesi Papa'nın konuşması önce benzer bir protesto eyleminde bulunmuştu.