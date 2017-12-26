FEMEN üyesi 'Bebek İsa' heykelini çalmaya çalıştı

Nazlı Erdol

Sansasyonel eylemleriyle bilinenüyesi üstsüz bir kadın,'danedeniyle heykellerle hazırlanan 'doğum' sahnesinden bebek İsa heykelini çalmak istedi ancak hedefine ulaşamadan güvenlik görevlileri tarafından durduruldu.Genç kadın St. Peter meydanındaki bariyerlerden atlayarak "Tanrı kadındır" diye bağırdı. Sırtına da aynı sloganı yazdıran FEMEN üyesi, bebek İsa heykelini tutmayı başardı ancak aynı anda kendisine müdahale eden üç Vatikan polisi tarafından etkisiz hale getirildi.Olayın ardından açıklama yapan FEMEN, eylemcinin adınınolduğunu duyurdu. Eylem,'in aynı meydanda 50 bin kişiye yaptığı geleneksel Noel konuşmasından önce meydana geldi.Başka birüyesi kadın 2014 yılında benzer girişimde bulunmuş ve tutuklanmadan önce Hz. İsa'nın doğumunu temsil eden sahneden bebek İsa heykelini çalmayı başarmıştı.'nın dünyaya gelişinin Hristiyanların bir bölümü tarafından'ta kutlandığı Noel'de, sık sık heykellerden oluşan doğum sahneleri hazırlanıyor.