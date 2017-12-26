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FEMEN üyesi 'Bebek İsa' heykelini çalmaya çalıştı

Vatikan'da Noel nedeniyle hazırlanan ve Hz. İsa'nın doğumunu anlatan sahneye istenmeyen bir misafir çıktı

26 Aralık 2017, Salı 11:53
FEMEN üyesi 'Bebek İsa' heykelini çalmaya çalıştı
Sansasyonel eylemleriyle bilinen FEMEN üyesi üstsüz bir kadın, Vatikan'da Noel nedeniyle heykellerle hazırlanan 'doğum' sahnesinden bebek İsa heykelini çalmak istedi ancak hedefine ulaşamadan güvenlik görevlileri tarafından durduruldu.

Genç kadın St. Peter meydanındaki bariyerlerden atlayarak "Tanrı kadındır" diye bağırdı. Sırtına da aynı sloganı yazdıran FEMEN üyesi, bebek İsa heykelini tutmayı başardı ancak aynı anda kendisine müdahale eden üç Vatikan polisi tarafından etkisiz hale getirildi.

Olayın ardından açıklama yapan FEMEN, eylemcinin adının Alisa Vinogradova olduğunu duyurdu. Eylem, Papa Francis'in aynı meydanda 50 bin kişiye yaptığı geleneksel Noel konuşmasından önce meydana geldi.



Başka bir FEMEN üyesi kadın 2014 yılında benzer girişimde bulunmuş ve tutuklanmadan önce Hz. İsa'nın doğumunu temsil eden sahneden bebek İsa heykelini çalmayı başarmıştı.

Hz. İsa'nın dünyaya gelişinin Hristiyanların bir bölümü tarafından 25 Aralık'ta kutlandığı Noel'de, sık sık heykellerden oluşan doğum sahneleri hazırlanıyor.

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