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Fenerbahçe-Akhisarspor (CANLI)

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Akhisarspor karşı karşıya...

04 Mart 2018, Pazar 19:52
Fenerbahçe-Akhisarspor (CANLI)
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CANLI ANLATIM

-İLK YARI SONA ERDİ-

35.dk:  GOL! Fenerbahçe 0-2 Akhisarspor 
Yevhen Seleznyov topu ağlara gönderen isim.

26.dk:Miguel Lopes, rakibi Hasan Ali'ye arkadan faulü sonrasında sarı kart ile cezalandırıldı. Fenerbahçe, etkili bir noktadan frikik kullanacak.

12.dk: GOL! Fenerbahçe 0-1 Akhisarspor
Ömer Bayram'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşa ön direkte kafa vuruşu yapan Serginho, zorlu deplasmanda takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

5.dk: Maçtaki ilk sarı kart, rakibi Isla'ya yaptığı sert faul sonrasında Abdoul Sissoko'ya çıktı.

1.dk: Maç başladı


İLK 11'LER:

Fenerbahçe: Kameni, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Dirar, Mehmet Topal, Josef, Valbuena, Giuliano, Fernandao

Akhisarspor: Lukac, Lopes, Caner, Mustafa, Ömer, Sissoko, Eray, Muğdat, Soner, Larsson, Seleznyov

 


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