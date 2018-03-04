Fenerbahçe-Akhisarspor (CANLI)

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İLK 11'LER:

Mine Bozkurt

-İLK YARI SONA ERDİ-Yevhen Seleznyov topu ağlara gönderen isim.Miguel Lopes, rakibi Hasan Ali'ye arkadan faulü sonrasında sarı kart ile cezalandırıldı. Fenerbahçe, etkili bir noktadan frikik kullanacak.Ömer Bayram'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşa ön direkte kafa vuruşu yapan Serginho, zorlu deplasmanda takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.Maçtaki ilk sarı kart, rakibi Isla'ya yaptığı sert faul sonrasında Abdoul Sissoko'ya çıktı.Maç başladıKameni, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Dirar, Mehmet Topal, Josef, Valbuena, Giuliano, FernandaoLukac, Lopes, Caner, Mustafa, Ömer, Sissoko, Eray, Muğdat, Soner, Larsson, Seleznyov