Fenerbahçe-Akhisarspor (CANLI)

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-İLK YARI SONA ERDİ-
35.dk: GOL! Fenerbahçe 0-2 Akhisarspor
Yevhen Seleznyov topu ağlara gönderen isim.
26.dk:
Miguel Lopes, rakibi Hasan Ali'ye arkadan faulü sonrasında sarı kart ile cezalandırıldı. Fenerbahçe, etkili bir noktadan frikik kullanacak.
12.dk: GOL! Fenerbahçe 0-1 Akhisarspor
Ömer Bayram'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşa ön direkte kafa vuruşu yapan Serginho, zorlu deplasmanda takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
5.dk:
Maçtaki ilk sarı kart, rakibi Isla'ya yaptığı sert faul sonrasında Abdoul Sissoko'ya çıktı.
1.dk:
Maç başladı
Fenerbahçe:
İLK 11'LER:
Kameni, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Dirar, Mehmet Topal, Josef, Valbuena, Giuliano, Fernandao
Akhisarspor:
Lukac, Lopes, Caner, Mustafa, Ömer, Sissoko, Eray, Muğdat, Soner, Larsson, Seleznyov
Mine Bozkurt