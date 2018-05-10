Fenerbahçe Akhisarspor maçı canlı izle: ATV canlı yayın izle

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Akın Güler

Nefesler tutuldu, futbolseverler Ziraat Türkiye Kupası finalinin başlamasını bekliyorlar. Fenerbahçe 6 kez kazandığı Türkiye Kupası'na bir yenisini daha eklemek istiyor. Öte yandan Akhisarspor'un hiç Türkiye Kupası bulunmuyor. Akhisarspor, bu akşam güçlü rakibi karşısında galip gelerek hem ilk kez Türkiye Kupası'nı almak hem de bu sayede UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak istiyor.Fenerbahçe Akhisarspor maçı bu akşam saat 20.30'da Diyarbakır Yeni Stadı'nda oynayacak. Mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak. Müsabakayı canlı izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.Fenerbahçe: Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Josef, M.To pal, Dirar, Giuliano, Valbuena, SoldadoAkhisarspor: Fatih, Lopes, Mustafa, Caner, Ömer, Sissoko, Soner, Muğdat, Onur, Barbosa, HenriqueDeneyimli hakem, daha önce 2010’da Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan Türkiye Kupası Finali’nde düdük çalmıştı. Bordo-Mavililer, 3-1 kazanarak mutlu sona ulaşan taraf olmuştu. Çakır, Akhisar’ın hiçbir kupa maçını yönetmedi. Fenerbahçe, Cünyet Çakır’ın düdük çaldığı 7 kupa mücadelesinde 4 kez kazandı, 3 defa mağlup oldu.Kurallara göre Türkiye Kupası’nı kazanan takım, Avrupa Ligi’ne gruplardan katılma bileti alıyor. Eğer kupayı kazanan takım, ligdeki sıralamasıyla Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Ligi’ne giderse, bu durumda lig 5.’si de Avrupa Ligi’ne gitme hakkına sahip oluyor. Bugün kupayı Fenerbahçe kazanırsa; 5.’lik mücadelesi veren Trabzon, Göztepe ya da Sivas, Avrupa bileti alacak.Süper Lig'de karşılaştığı 2 mücadelede de rakibini mağlup edemeyen Fenerbahçe, kupada hem rövanşı almak hem de kupayı kazanmak istiyor. Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda karşılaştığı Akhisarspor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, evinde de 24'üncü haftada 3-2 mağlup olduğu Ege temsilcisini bu kez devirmeyi hedefliyor. Ayrıca Fenerbahçe ile 2 kez Türkiye Kupası kazanan Aykut Kocaman, geçen sezon da Atiker Konyaspor'un başında kupa zaferini yaşadı. Fenerbahçe ile 1 de lig şampiyonluğu bulunan Kocaman, sarı lacivertlilerle 4'üncü kupasını kazanmayı amaçlıyor. Ayrıca Kocaman'ın takımları 3 kez çıktığı kupa finallerinde de gol yemeden kupanın sahibi oldu.Türk futbol tarihinin efsane teknik direktörleri Ahmet Suat Özyazıcı Trabzonspor ile, Gündüz Kılıç ise Galatasaray ile 3'er kez Türkiye Kupası'nı kazandı. Özyazıcı, Trabzonspor'un başında 1977, 1978 ve 1984, Gündüz Kılıç ise Galatasaray ile 1963, 1965 ve 1966 yıllarında Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. 2012, 2013, ve 2017 sezonları olmak üzere 3 Türkiye Kupası zaferi bulunan Aykut Kocaman, Diyarbakır'da oynanacak kupa finalini de kazanarak tarih yazmanın peşinde.Fenerbahçe, futbolda müzesine en son 25 Ağustos 2014’e Galatasaray’ı yenerek kazandığı Süper Kupa’yı götürdü. 990 gündür kupaya hasret kalan Sarı-Lacivertliler, bu özlemibitirmeye çok yaklaştı. Kanarya bugün Türkiye Kupası’nda Akhisar’ı mağlup edebilirse, 990 gün sonra ilk kez kupa kaldıracak.Akhisar’ın 44 yaşındaki teknik patronu, futbolculuğu döneminde 7 lig, 6 kupa, 1 UEFA Kupası ve 1 Avrupa Süper Kupası sevincini yaşadı. Okan Buruk, teknik direktör olarak ise henüz kupakaldıramadı. Akhisar’ı tarihinde ilk kez finale taşıyan Buruk, güçlü rakibini mağlup edebilirse kariyerinin en önmeli başarılarından birini elde edecek.Fenerbahçe'de bu sezon kupada en golcü isimler 3'er golle Alper Potuk, Fernandao ve Roberto Soldado olurken, Akhisarspor'da ise Yvgen Seleznov 4, Ioan Hora 4 ve Muğdat Çelik 3 gol kaydetti.Fenerbahçe ligin 32'nci haftasında oynanan maçta Bursaspor'u 1-0 geçerken, futbolcularına verdiği bir gün izinden sonra dün çalışmalarına başlayan sarı lacivertliler, bugün yaptığı son çalışmayla hazırlıklarını tamamlayacak. Futbolcuların oldukça neşeli göründüğü çalışmalarda sakatlığı nedeniyle son 2 lig maçını kaçıran Nabil Dirar da hazır gözüktü. Ayrıca, Valbuena'nın da Diyarbakır'da 11'de sahaya çıkacağı düşünülüyor.Akhisarspor'da ise ilklerin heyecanı yaşanıyor. Hem Okan Buruk hem de Akhisarspor ilk kez final heyecanı yaşayacağı mücadelede Ege temsilcisi kupayı kazanarak önemli bir başarıya imza atma amacında. Ayrıca ligde oynanan iki mücadelede de Fenerbahçe'yi mağlup eden Akhisarspor, rakibini yine iyi analiz ederek kupaya uzanma planı yapıyor. Milan Lukac, ligde oynanan Galatasaray maçında kırmızı kart görmesi nedeniyle forma giyemeyecek.Akhisar’ın kupada finale kadar gelmesinde en önemli pay Ukraynalı forvetin oldu. Seleznov, 5 maçta attığı 4 golle takımını sırtladı. Yarı final rövanşında Galatasaray’ı adeta dağıtarak, kulübünün tarihinde bir ilki yaşamasını sağladı. Ancak o maçta 90+4. dakikada gördüğü sarı kart, Seleznov’u cezalı duruma düşürdü. Akhisar’da ayrıca Galatasaray’la oynanan son lig maçında kulübede kırmızı kart gören kaleci Lukac cezalı, Eray ve Serginho sakat.Teleset Mobilya Akhisarspor kupa yolculuğuna 4'üncü turda 24 Erzincanspor'u 6-0 mağlup ederek başladı ve 5'inci turda da Ankara Demirspor'u deplasmanda 3-0 yenerken, iç sahada rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Son 16 turunda Boluspor ile kıyasıyla bir yarı final mücadelesi veren Akhisarspor, Bolu'da 2-1 mağlup olduğu rakibini Akhisar'da 1-0 mağlup ederek çeyrek finalde Kayserispor ile yarı final mücadelesi verdi. Kayserispor'u iç sahada 1-0 mağlup eden Akhisarspor, deplasmanda rakibiyle2-2 berabere kalarak Kayserispor'u kupanın dışına itti. Yarı finalde ise Galatasaray'ın rakibi olan Akhisarspor, kendi evinde lig lideri de olan Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Ege temsilcisi deplasmanda Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez finale çıktı. Ayrıca bu final Okan Buruk'un da ilk kupa finali olacak.Türkiye Kupası'nı 7'nci kez müzesine götürmek isteyen Fenerbahçe, kupaya 5'inci turda Adana Demirspor'u iki maçta da mağlup ederken, son 16 turunda da İstanbulspor'u ilk maçta kendi evinde 2-0, deplasmanda ise 1-0 mağlup etti. Çeyrek finalde ise Giresunspor ile eşleşen Fenerbahçe iki karşılaşmadan da 2-1'lik galibiyetle tur atladı. Yarı finalde ise ligde şampiyonluk yarışı verdiği Beşiktaş ile eşleşen Fenerbahçe, ilk maçta deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Beşiktaş ile iç sahada oynadığı rövanş karşılaşması 57'nci dakikada ertelenirken, 3 Mayıs'ta oynanacak mücadeleye Beşiktaş çıkmayınca Fenerbahçe hükmen galibiyetle finale yükselerek Diyarbakır biletini kaptı.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığı, final için planlamasını yaptı. Buna göre Yenişehir, Bağlar, Sur ve Kayapınar ilçelerinden 15 otobüsle ring seferiyle, sporseverleri Diyarbakır Stadı’na taşıyacak. Taraftarlar otobüslere ücret ödemeyecek. Maç bitiminde de belirlenen güzergahlardan izleyiciler yine ücretsiz şekilde şehir merkezine getirilecek.Belediye, maç öncesi özel olarak peyzaj çalışması yaptı. Stadyum yolu üzerinde yer alan Fırat Bulvarı’na toplam 900 bin çiçek dikildi. Fırat Bulvarı Lunapark ile Diyarbakır Stadyumu arasındaki 2.5 kilometre uzunluğundaki orta refüj ve kavşaklar; petunya, zinnia ile kadife türünde mevsimlik çiçeklerle süslendi. Ayrıca toplam 3 metrelik orta refüj alanına 15 bin 350 metrekare çim ekildi.Türkiye Kupası Finali, Diyarbakır’ı hareketlendirdi. Çevre illerden final için gelen misafirler sayesinde kentte oteller tamamen doldu. Kent merkezini gezmeye çıkan taraftarlar, esnafın da yüzünü güldürdü. Yerel lezzetleri tatmak için restoranlara akın eden misafirler sayesinde, lokantalar en yoğun günlerinden birini geçirdi.Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü, final için kentin birçok noktasında yoğun güvenlik önlemi aldı. Dünden itibaren işlek yerlerde kontrol noktaları oluşturuldu. Polis ve özel güvenlik personeliyle birlikte bugün toplam 10 bin güvenlik görevlisi mesai yapacak. Maçı stattan izleyecek olan futbolseverler, yoğun güvenlik aramalarıyla içeri alınacak.