Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Fenerbahçe Akhisarspor maçı ne zaman? Saat kaçta hangi kanalda? Hangi şehirde oynanacak?

Fenerbahçe Akhisarspor maçının hakemi belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası final maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Bu gelişme sonrası Fenerbahçe Akhisarspor maçının ne zaman oynanacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...
 

07 Mayıs 2018, Pazartesi 15:09
Fenerbahçe Akhisarspor maçı ne zaman? Saat kaçta hangi kanalda? Hangi şehirde oynanacak?
Fenerbahçe olaylı Beşiktaş maçı sonrası siyah-beyazlı takımın sahaya çıkmamasının ardından direk finale yükseldi. Sarı-lacivertli ekip yarı finalde Galatasaray'ı eleyen Akhisarspor'un rakibi oldu. Herkes maç saatini beklerken maçın hakemi ise bugün belli oldu. TFF'den son dakika yapılan açıklamada Fenerbahçe Akhisarspor maçını Avrupa ve dünyada ülkemizi gururla temsil eden hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

FENERBAHÇE AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Geçen hafta Türkiye Futbol Fedarasyonu (TFF) Fenerbahçe Akhisarspor maçının oynayacağı tarihi değiştirip 10 Mayıs Perşembe gününe aldı. Karışlaşmanın 20.30'da başlayacağı duyuruldu. 

HANGİ ŞEHİRDE OYNANACAK?

Fenerbahçe Akhisarspor maçı Diyarbakır'da oynanacak. İki takım kupa mücadelesini Diyarbakır Yeni Stadı'nda verecek. TFF kupa finalinin Diyarbakır'da oynanmasındaki amacı ise ülkemizdeki tüm organizasyonların güvenli bir şekilde gerçekleştirildiğini tüm dünyaya göstermek olarak gösterdi.





 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Altay'da yükselme dönemi

Altay'da yükselme dönemi
Wenger, taraftarına galibiyetle veda etti

Wenger, taraftarına galibiyetle veda etti
Tayfun Korkut mucizesi

Tayfun Korkut mucizesi
FLAŞ! Franck Ribery imzayı attı

FLAŞ! Franck Ribery imzayı attı
Son dakika! Ümit Özat istifasından vazgeçti

Son dakika! Ümit Özat istifasından vazgeçti
Hunt'tan Beşiktaş'a yeşil ışık

Hunt'tan Beşiktaş'a yeşil ışık
Şampiyon VakıfBank yurda döndü

Şampiyon VakıfBank yurda döndü
Martin Skrtel'de flaş gelişme

Martin Skrtel'de flaş gelişme
Trabzonspor'da Onur Kıvrak'a 2 yıldır para ödenmemiş!

Trabzonspor'da Onur Kıvrak'a 2 yıldır para ödenmemiş!
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi final maçlarını yönetecek hakem belli oldu

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi final maçlarını yönetecek hakem belli oldu
Trabzonspor´da kadro sıkıntısı

Trabzonspor´da kadro sıkıntısı