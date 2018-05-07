Fenerbahçe Akhisarspor maçı ne zaman? Saat kaçta hangi kanalda? Hangi şehirde oynanacak?

Akın Güler

Fenerbahçe olaylı Beşiktaş maçı sonrası siyah-beyazlı takımın sahaya çıkmamasının ardından direk finale yükseldi. Sarı-lacivertli ekip yarı finalde Galatasaray'ı eleyen Akhisarspor'un rakibi oldu. Herkes maç saatini beklerken maçın hakemi ise bugün belli oldu. TFF'den son dakika yapılan açıklamada Fenerbahçe Akhisarspor maçını Avrupa ve dünyada ülkemizi gururla temsil eden hakem Cüneyt Çakır yönetecek.Geçen hafta Türkiye Futbol Fedarasyonu (TFF) Fenerbahçe Akhisarspor maçının oynayacağı tarihi değiştirip 10 Mayıs Perşembe gününe aldı. Karışlaşmanın 20.30'da başlayacağı duyuruldu.Fenerbahçe Akhisarspor maçı Diyarbakır'da oynanacak. İki takım kupa mücadelesini Diyarbakır Yeni Stadı'nda verecek. TFF kupa finalinin Diyarbakır'da oynanmasındaki amacı ise ülkemizdeki tüm organizasyonların güvenli bir şekilde gerçekleştirildiğini tüm dünyaya göstermek olarak gösterdi.