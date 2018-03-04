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Fenerbahçe - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. hafta maçında sahasında Akhisarspor'u ağırlıyor. Fenerbahçe - Akhisarspor maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Canlı skor, muhtemel 11'ler ve tüm detaylar haberimizde...

Fenerbahçe - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Akhisarspor'u konuk edecek. Fenerbahçe - Akhisarspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı skor, muhtemel 11'ler, sakat - cezalı oyuncular ve maçla ilgili tüm detaylar bu haberde...
 

Fenerbahçe - Akhisarspor maçı sakat, cezalı oyuncular


Sarı-lacivertli ekipte uzun süreli sakatlığı bulunan Vincent Janssen'in yanı sıra Beşiktaş ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında kırmızı kart gören kaleci Volkan Demirel ve Alper Potuk takımlarını yalnız bırakacak.  

Öte yandan Fenerbahçe'de İsmail Köybaşı ve Roberto Soldado, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu, bugünkü müsabakada kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 25. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında oynayamayacak.

Akhisarspor'da ise Orhan Taşdelen ve Olcan Adın'ın sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile oynanan maçta itirazları nedeniyle oyundan atılan teknik direktör Okan Buruk da bu maçta takımının başında olamayacak. 
 

Fenerbahçe - Akhisarspor maç sonuçları


Fenerbahçe ile Teleset Mobilya Akhisarspor, Süper Lig'de 12. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 11 maçta Fenerbahçe 6, Akhisarspor 4 galibiyet aldı, bir karşılaşma da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 21 golüne, yeşil-siyahlılar 13 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Manisa'da yapılan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. 
 

KADIKÖY'DEKİ MAÇLAR


Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 5 lig maçında Fenerbahçe 3, Akhisarspor bir galibiyet aldı, bir müsabaka da berabere bitti. Kadıköy'de Fenerbahçe'nin 12 golüne, Akhisarspor 5 golle yanıt verdi. Geçen sezon İstanbul'daki karşılaşmayı Fenerbahçe 3-1 kazandı.
 

Fenerbahçe - Akhisarspor ilk 11'ler


Fenerbahçe (Muhtemel): Kameni, İsla, Skrtel, Neto, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef de Souza, Dirar, Giuliano, Valbuena, Fernandao

Akhisarspor (Muhtemel): Lukac, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram, Soner Aydoğdu, Sissoko, Serginho, Muğdat, Larsson, Seleznov

 


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