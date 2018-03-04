Fenerbahçe - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler...

Fenerbahçe
, Süper Lig
'in 24. hafta mücadelesinde Akhisarspor
'u konuk edecek. Fenerbahçe - Akhisarspor maçı
saat kaçta, hangi kanalda? Canlı skor, muhtemel 11'ler, sakat - cezalı oyuncular ve maçla ilgili tüm detaylar bu haberde...
Fenerbahçe - Akhisarspor maçı sakat, cezalı oyuncular
Sarı-lacivertli ekipte uzun süreli sakatlığı bulunan Vincent Janssen
'in yanı sıra Beşiktaş
ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası
yarı final ilk maçında kırmızı kart gören kaleci Volkan Demirel
ve Alper Potuk
takımlarını yalnız bırakacak.
Öte yandan Fenerbahçe
'de İsmail Köybaşı
ve Roberto Soldado
, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu, bugünkü müsabakada kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 25. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor
maçında oynayamayacak.
Akhisarspor'
da ise Orhan Taşdelen
ve Olcan Adın'
ın sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca Türkiye Kupası'
nda Galatasaray
ile oynanan maçta itirazları nedeniyle oyundan atılan teknik direktör Okan Buruk
da bu maçta takımının başında olamayacak.
Fenerbahçe - Akhisarspor maç sonuçları
Fenerbahçe
ile Teleset Mobilya Akhisarspo
r, Süper Lig
'de 12. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 11 maçta Fenerbahçe
6, Akhisarspor
4 galibiyet aldı, bir karşılaşma da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 21 golüne, yeşil-siyahlılar 13 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Manisa
'da yapılan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
KADIKÖY'DEKİ MAÇLAR
Taraflar arasında İstanbul
'da yapılan 5 lig maçında Fenerbahçe
3, Akhisarspor
bir galibiyet aldı, bir müsabaka da berabere bitti. Kadıköy
'de Fenerbahçe'
nin 12 golüne, Akhisarspor
5 golle yanıt verdi. Geçen sezon İstanbul
'daki karşılaşmayı Fenerbahçe
3-1 kazandı.
Fenerbahçe - Akhisarspor ilk 11'ler
Fenerbahçe
(Muhtemel): Kameni, İsla, Skrtel, Neto, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef de Souza, Dirar, Giuliano, Valbuena, Fernandao
Akhisarspor
(Muhtemel): Lukac, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram, Soner Aydoğdu, Sissoko, Serginho, Muğdat, Larsson, Seleznov
Nazlı Erdol