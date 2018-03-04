Fenerbahçe - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler...

Fenerbahçe - Akhisarspor maçı sakat, cezalı oyuncular

Fenerbahçe - Akhisarspor maç sonuçları

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Fenerbahçe - Akhisarspor ilk 11'ler

Nazlı Erdol

'in 24. hafta mücadelesinde'u konuk edecek.saat kaçta, hangi kanalda? Canlı skor, muhtemel 11'ler, sakat - cezalı oyuncular ve maçla ilgili tüm detaylar bu haberde...Sarı-lacivertli ekipte uzun süreli sakatlığı bulunan'in yanı sıraile yapılanyarı final ilk maçında kırmızı kart gören kalecivetakımlarını yalnız bırakacak.Öte yandan'deve, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu, bugünkü müsabakada kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 25. haftadakimaçında oynayamayacak.da iseveın sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca Tndaile oynanan maçta itirazları nedeniyle oyundan atılan teknik direktörda bu maçta takımının başında olamayacak.iler,'de 12. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 11 maçta6,4 galibiyet aldı, bir karşılaşma da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 21 golüne, yeşil-siyahlılar 13 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında'da yapılan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.Taraflar arasında'da yapılan 5 lig maçında3,bir galibiyet aldı, bir müsabaka da berabere bitti.'denin 12 golüne,5 golle yanıt verdi. Geçen sezon'daki karşılaşmayı3-1 kazandı.(Muhtemel): Kameni, İsla, Skrtel, Neto, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef de Souza, Dirar, Giuliano, Valbuena, Fernandao(Muhtemel): Lukac, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram, Soner Aydoğdu, Sissoko, Serginho, Muğdat, Larsson, Seleznov