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Fenerbahçe-Akhisarspor maçı özeti

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Teleset Mobilya Akhisarspor'a 3-2 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı

04 Mart 2018, Pazar 20:58
Fenerbahçe-Akhisarspor maçı özeti
Sarı lacivertliler evinde en son ligin 4. haftasında Medipol Başakşehir'e 3-2 mağlup olmuştu ve bu sonuçla 19 maç sonra Kadıköy'de 90 dakikayı mağlup tamamladı.

Fenerbahçe geçtiğimiz haftada da deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş'a 3-1 kaybetmişti.

Ülker Stadyumu'ndaki maçta konuk ekip Teleset Mobilya Akhisarspor'a galibiyeti getiren golleri, 14. dakikada Serginho, 35'te Muğdat Çelik ve 59. dakikada Larsson kaydetti. Ev sahibi Fenerbahçe'nin golleri ise 57. dakikada Giuliano ve 67. dakikada Aatif Chahechouhe'dan geldi.

MAÇ ÖZETİ


90.dk: Hakem maça 4 dakika daha ekledi.

67.dk: 59.dk: GOL!Fenerbahçe 2-3 Akhisarspor
Aatıf Chahechouhe topu ağlarla buluşturan isim.

59.dk: GOL!Fenerbahçe 1-3 Akhisarspor

Daniel Larsson golü atan isim.

57. dk: Mustafa Yumlu, Fernandao'ya yaptığı faul sonrasında sarı kart ile cezalandırıldı.  

57.dk: GOL! Fenerbahçe 1-2 Akhisarspor

Golü atan isim Guiliano!

46.dk: Aykut Kocaman maçtaki ilk oyuncu değişikliğini yaptı ve Mauricio Isla yerini Aatif Chahechouhe'ya bıraktı.

46.dk: İkinci yarı Akhisarspor'un üstünlüğü ile başladı.

-İLK YARI SONA ERDİ-

35.dk:  GOL! Fenerbahçe 0-2 Akhisarspor 
Yevhen Seleznyov topu ağlara gönderen isim.

26.dk:Miguel Lopes, rakibi Hasan Ali'ye arkadan faulü sonrasında sarı kart ile cezalandırıldı. Fenerbahçe, etkili bir noktadan frikik kullanacak.

12.dk: GOL! Fenerbahçe 0-1 Akhisarspor
Ömer Bayram'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşa ön direkte kafa vuruşu yapan Serginho, zorlu deplasmanda takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

5.dk: Maçtaki ilk sarı kart, rakibi Isla'ya yaptığı sert faul sonrasında Abdoul Sissoko'ya çıktı.

1.dk: Maç başladı


İLK 11'LER:

Fenerbahçe: Kameni, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Dirar, Mehmet Topal, Josef, Valbuena, Giuliano, Fernandao

Akhisarspor: Lukac, Lopes, Caner, Mustafa, Ömer, Sissoko, Eray, Muğdat, Soner, Larsson, Seleznyov

 


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