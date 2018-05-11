Fenerbahçe - Akhisarspor maçı sonrası çekilen o fotoğrafın sırrı

MALİYETLERİ 1 MİLYON EURONUN ALTINDA

İKİSİNİ DE GÖKHAN BOZKURT GETİRDİ

Erdinç Şahin

Türkiye'un Türkiye Kupası şampiyonluğunu konuşuyor. 2012-2013 yılında Süper Lig'e yükselen Ege Ekibi borcu bulunmayan nadir Süper Lig kulüplerinden...Akhisarsporluvefinal maçında Fenerbahçe'ye attıkları gollerle dikkatleri üzerine çekti. İki futbolcunun yıllık maliyeti ise Süper Lig ortalamasının oldukça altında.Akhisarspor'un bu sezon Fenerbahçe'yi yendiği 3 maçta da forma giyen sağ bek Miguel Lopes 500 bin Euro civarı yıllık ücretiyle takımın en çok kazananı. Bu sezon başında takıma katılan orta saha oyuncusu Helder Barbaso ise yıllık sadece 350 bin Euro civarı kazanıyor. İki futbolcunun yıllık maliyeti 1 milyon Euro'yu bile geçmiyor.'a kazandıran isim ise yüksek lisansını, doktorasını ise'nde yapanoyuncu transfer yaparken'tan gönüllü danışmanlık alıyor.Kulübü ile ilişkileri iyi olan ve bir dönembazı oyuncular içinscoutlarından da yardım alıyor.'a kazandırdığı iki futbolcufinalinde gol atınca ortaya bu fotoğraf çıktı.