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Fenerbahçe - Akhisarspor maçı sonrası çekilen o fotoğrafın sırrı

Akhisarspor Fenerbahçe'yi Türkiye Kupası Finali'nde 3-2 yenerek tarih yazdı. Ege Ekibinde final maçında gol atan iki Porekizli Miguel Lopes ve Helder Barbosa'nın maliyetinin 1 Milyon euro'nun altında olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe - Akhisarspor maçı sonrası çekilen o fotoğrafın sırrı
Türkiye Akhisarspor'un Türkiye Kupası şampiyonluğunu konuşuyor. 2012-2013 yılında Süper Lig'e yükselen Ege Ekibi borcu bulunmayan nadir Süper Lig kulüplerinden...

Akhisarsporlu Miguel Lopes ve Helder Barbosa final maçında Fenerbahçe'ye attıkları gollerle dikkatleri üzerine çekti. İki futbolcunun yıllık maliyeti ise Süper Lig ortalamasının oldukça altında.
 

MALİYETLERİ 1 MİLYON EURONUN ALTINDA


Akhisarspor'un bu sezon Fenerbahçe'yi yendiği 3 maçta da forma giyen sağ bek Miguel Lopes 500 bin Euro civarı yıllık ücretiyle takımın en çok kazananı. Bu sezon başında takıma katılan orta saha oyuncusu Helder Barbaso ise yıllık sadece 350 bin Euro civarı kazanıyor. İki futbolcunun yıllık maliyeti 1 milyon Euro'yu bile geçmiyor.
 

İKİSİNİ DE GÖKHAN BOZKURT GETİRDİ


Miguel Lopes ve Helder Barbosa'yı Akhisarspor'a kazandıran isim ise yüksek lisansını Lizbon Üniversitesi, doktorasını ise Porto Üniversitesi'nde yapan Çanakkaleli Gökhan Bozkurt. 

Akhisarspor Brezilyalı ve Portekizli oyuncu transfer yaparken Gökhan Bozkurt'tan gönüllü danışmanlık alıyor. Porto Kulübü ile ilişkileri iyi olan ve bir dönem Porto'da çalışan Bozkurt bazı oyuncular için Porto scoutlarından da yardım alıyor.

Gökhan Bozkurt'un Akhisarspor'a kazandırdığı iki futbolcu Fenerbahçe finalinde gol atınca ortaya bu fotoğraf çıktı.

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